Winkels open in christelijk Elburg ondanks koopzondag-verbod, om zo het hoofd boven water te kunnen houden. Lokale politiek absoluut niet blij

De afgelopen maanden waren zwaar voor veel ondernemers, eigenaars van winkels zagen hun omzet gigantisch dalen. Daarom besloten enkele winkeleigenaren in oer-christelijke Elburg alsnog de deuren te openen vandaag. Terwijl dit van de lokale politiek niet mocht, want ‘zondagsrust’. Winkeleigenaars stapten over naar burgerlijke ongehoorzaamheid om het hoofd boven water te houden. Bedrijven moeten het vooral nu hebben van de klandizie.

Zo’n twintig winkels zijn vandaag open gegaan in Elburg. Terwijl dit niet mag van de gemeente, een meerderheid van de gemeenteraad van het zwaar christelijke dorp wilde de winkels dichthouden op Eerste Pinksterdag. Maar veel winkeliers vrezen dat ze eronder doorgaan als ze de koopzondag niet mee kunnen pakken.

Burgers en politici staan dus lijnrecht tegenover elkaar in deze kwestie. Want wat is belangrijker? Zondagsrust of de toekomst van je bedrijf? Voor sommige winkels was de keuze makkelijk gemaakt. Veel winkeleigenaars hadden aan de politiek om een uitzondering gemaakt, maar de raad moest hier niet aan denken. Toch zal er naar verwachting niet worden gehandhaafd vandaag.

“Ik ben ook christen”, zegt een winkelier. “Ik heb altijd gezegd dat ik mijn winkel niet op zondag open zal gooien, ook al ben ik voorstander van keuzevrijheid. Maar dit jaar is bijzonder, en ook ik wil graag in deze crisistijd mijn winkel op zondag openen. Daarom is het nu tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid.”

Vanuit het oogpunt van de winkeliers is het helemaal begrijpelijk dat ze open willen. De afgelopen maanden heeft al het faillissementen met zich meegebracht. Ieder beetje extra omzet kunnen dit soort bedrijfjes goed gebruiken.