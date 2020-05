Yernaz Online: ‘Jobhoppende politici die hun termijn niet afmaken? Weg ermee!’

Heeft u ook meer dan genoeg van al dat anti-kapitalistische gezever? Dan is de Yernaz Online show iets voor u! Yernaz Ramautarsing gaat wekelijks in op de politieke ontwikkelingen in Nederland en de rest van de wereld. Vanuit een pro-kapitalistisch perspectief krijgen we eindelijk een heel ander narratief te horen over tal van gebeurtenissen! In de eerste aflevering duikt Yernaz in op hoe jobhoppende politici niet bezig zijn met het landsbelang, maar proberen het mooist mogelijk baantje te scoren. Wordt het niet eens tijd dat we daaraan consequenties verbinden?