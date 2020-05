Zet je maar vast schrap voor een nieuwe klap: ‘hogere belasting wordt onontkoombaar’

Martin Wolf, columnist van de Britse zakenkrant Financial Times, zei vandaag in tv-programma Buitenhof dat er een fikse rekening aan zit te komen. En die moet, hoe men het ook wendt of keert, door middel van belastinggeld worden betaald. Dat gaat pijnlijk worden!

Per land verschilt de verwachting van hoe groot de economische schade straks zal gaan zijn. Zo werd de Italiaanse premier Conte als optimist gezien toen hij van een verwachte krimp van 9,5 procent sprak. In Nederland dacht men dat 7,5 procent krimp straks goed mogelijk kan zijn. De boodschap is duidelijk, dit wordt echt een flinke klap!

Dat de belasting omhoog moet is ook begrijpelijk, economieën ‘overleven’ nu middels geleend geld. Wolf denkt echter dat de rente nog wel jaren laag blijft, dus landen zouden meer schulden aankunnen. Volgens mij is het vragen om problemen, want als om één of andere onvoorziene situatie de rente wél stijgt, dan hang je.

En rente hangt voor een deel af van kredietwaardigheid, plat gezegd: de mate van vertrouwen die men er in heeft dat het geleende geld door het land kan worden terugbetaald. Maar als allerlei bedrijven (ondanks de steun) toch kopje onder gaan, krijg je die mensen dan weer snel genoeg aan het werk? Stel dat het coronavirus nog een paar keer groots uitbreekt en het land om de haverklap wekenlang plat legt. Op een gegeven moment wordt het overeind houden van sommige horecabedrijven dan wel héél duur. En dat is slechts één sector. Die mensen krijgen waarschijnlijk nooit op tijd nieuw werk, misschien zelfs ook niet als ze worden omgeschoold.

Dus ergens zullen er bedrijven omvallen, komen er te weinig nieuwe bedrijven voor terug en raakt de arbeidsmarkt overspoeld met werkzoekenden. Een deel kun je omscholen, maar dat geeft ook geen garantie op werk. Het zou zomaar kunnen dat de overheid dan dus ineens minder belastinginkomsten binnenkrijgt, meer uit moet geven voor de groeiende groep werklozen én ook nog de knip moet trekken voor omscholing. Het klinkt haast als een recept voor grote publieke werken: mogen we met z’n allen straks zonnepanelen installeren in ruil voor minimumloon of voedselbonnen! Haha, nee zo erg zal het niet worden. Maar dat er ingrijpende veranderingen in de samenleving aan zitten te komen, is overduidelijk.