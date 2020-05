Zo die zit! Beau van Erven Doorns zal Volkert van der Graaf nooit uitnodigen: ‘Ik haat die man, een verschrikking!’

Beau van Erven Doorns liet gisteravond weten dat hij Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, nooit zal uitnodigen om bij hem in zijn show aan tafel te komen zitten. De presentator wil de groenradicale slachter geen podium geven. Nu niet, nooit niet.

Beau reageerde daarmee op een vraag van — wie anders? — Peter R. de Vries. Zou Van der Graaf welkom zijn in het programma van Beau, aldus De Vries?

De presentator hoefde er niet eens over na te denken. “Nee, nooit. Nooit van mijn hele leven. Het is het eerste wat ik meteen voel,” aldus Beau. “Ik wil die man nooit een podium geven en ik wil ook niet als een man bekendstaan die zo’n man gaat interviewen. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik haat die man, ik vind het een verschrikking.”

De Vries zei daarop dat hij wel degelijk naar zo’n interview zou kijken. Dat verbaast natuurlijk helemaal niemand, want als iemand geen moreel kompas heeft dan is Petertje.

“Die man verdient geen podium,” zei Beau terecht.

Voor een man als De Vries is zoiets ondenkbaar. Hij is immers een opportunist pur sang. En trouwens, we weten dat hij er geen enkel probleem mee heeft om een vriendschap op te bouwen met veroordeelde criminelen. Hij en Cor van Hout waren zo ongeveer besties, nietwaar? Sinds Van Hout vermoord is zijn mensen vergeten wat voor vent dat was. Nou, hij was niet alleen verantwoordelijk voor de ontvoering van Freddie Heineken en diens chauffeur, maar ook voor een hele reeks overvallen, hij zette een criminele organisatie op met grote belangen in de seksbranche (denk je dat al die vrouwen vrijwillig meewerkten?) en ga zo maar door. Als hij niet een ware psychopaat was, dan tenminste een heel slechte, gewetenloze man. En dat was dus een buddy van Peter.

Geen wonder dat Peter er geen enkel probleem mee zou hebben om een interview met Van der Graaf te kijken (of zelfs om het af te nemen?).

