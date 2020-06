Ach wat leuk! Lokale Amsterdammer deed aan etnisch profileren en vindt het tijd voor een Islam Museum in Nieuw-West

We doen gewoon alsof er niks aan de hand is in Amsterdam! Deze meneer stond volgens mij als één van de eersten op de Dam voor de antiracismedemonstratie en dacht: waarom gaan we niet een stap verder? Het is hoogtijd voor een Islam Museum, want andere culturen zijn ook wel belangrijk!

Er moet een dependance van het Stedelijk Museum komen, dus waarom geen Islam Museum? Parijs en Marseille hebben allebei een museum met de focus op de kunst en cultuur van de moslimwereld, dus waarom niet ook eentje in Nieuw-West?

Met 158.000 inwoners, die voor meer dan de helft ‘niet-westers’ zijn, zo weet deze etnisch profilerende Amsterdammer ons te vertellen, is het natuurlijk een buitenkans om daar gewoon een dik Islam Museum neer te kwakken! Want wat werkt integratie nou beter in de hand dan objecten, verhalen en andere culturele uitingen, die je aanspreken op een bepaalde identiteit waar je in Nederland nog wel eens moeilijkheden mee zou gaan kunnen krijgen?

En hoewel het jammerlijk is dat dat de realiteit is, is het ook om andere redenen een nogal dubieus idee. Die mensen zijn hier gekomen en het werkt voor iedereen het beste als ze fatsoenlijk integreren. Waarom wil je hun cultuur hier actief naartoe halen in de vorm van een museum? Ik zet geen vraagtekens bij de waarde van een Islam Museum, daar valt namelijk genoeg interessants over te vertellen. Maar hij wordt eigenlijk gezegd: ‘ik zie veel moslims in die wijk, zet er een Islam Museum neer, vinden ze vast leuk!’ En dát kan niet de bedoeling zijn. Zetten we dan ook een boeddhistische tempel bij iedere snackbar?