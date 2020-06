Adviesraad aan regering: ‘laat VS los en zoek Europese aansluiting’

De Adviesraad Internationale Vraagstukken windt er geen doekjes om: ‘laat de VS stikken en ga voor Frans-Duitse initiatieven’, met andere woorden: bouw aan een Europese Defensie. Nederland zou het Duitse voorstel voor een ‘Europese Veiligheidsraad’ moeten steunen, vindt de Raad.

Een ‘Europese Veiligheidsraad’, bestaande uit in ieder geval Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De EU moet volgens dit voorstel zelf militaire operaties kunnen gaan aansturen en er moet zelfs – parallel aan dat van de Navo – een ‘bindend gemeenschappelijk defensieplanningsproces’ komen. Waar Nederland zich altijd heeft gekeerd tegen ‘overlap’ tussen de EU en de Navo, juicht de AIV diezelfde overlap nu toe.

De AIV vertrouwt de Navo simpelweg niet meer, omdat ze het beestje nu ineens bij de naam lijken durven te noemen: een diplomatiek vehikel om Amerikaans buitenlandbeleid mee te legitimeren, want dat is waar het op neerkomt. Ze spreken in hun rapport over een ‘verschuiving in de trans-Atlantische verhoudingen, met of zonder president Trump in het Witte Huis’.

De timing voor dit rapport is wel ontzettend raar. Net wanneer Nederland zich tegen Frankrijk en Duitsland verzet vanwege het Europees herstelplan, komt de AIV hiermee op de proppen. Vlak na het bezoek van Macron aan Rutte, ook nog eens. Die verzekerde hem ervan dat het anders zou gaan lopen met het herstelplan.

Misschien dat ze op het idee zijn gekomen om via die Veiligheidsraad Nederland meer te laten betalen. Dan doen de andere landen hun Defensiebudget omlaag en kan er meer naar banken, zorg en andere wilde plannen die men met het herstelfonds wilde financieren. Ik kijk nergens meer van op.