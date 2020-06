“Akwasi over zijn Ashanti-voorouders: ‘Ze verkochten Ghanezen als slaven, maar ze waren geen daders hoor.’”

De marxistische redenatie van linkse activisten – waar Akwasi tegenwoordig ook bij hoort – is altijd hilarisch. Blanke mensen zijn de daders vanwege iets wat sommige voorouders zo’n 300/400 jaar geleden deden. Maar zijn eigen voorouders, die dus Afrikaanse slaven verkochten aan Nederlanders waren niet fout. ‘Want ze wisten niet dat de slaven als goederen werden gebruikt’ yeah right….

Volgens Akwasi is er te weinig onderzoek gedaan om te kunnen stellen dat zijn voorouders ook ‘daders’ waren. Nu is dit gewoon binnen een paar google searches compleet te debunken. Maarja feiten hé.

Als het aankomt om zijn eigen verleden mogen we hem hier niet verantwoordelijk voor stellen, maar als het gaat om ‘witte mensen’ dan houdt hij er ineens een andere mening op na. Witte mensen zijn namelijk nog steeds de ‘daders’. Een beetje een kromme redenering van Akwasi. Sowieso is dit één van de grote blinde vlekken van BLM. Zij generaliseren alle blanken tot foute slavendrijvers, en stellen de huidige generatie verantwoordelijk voor iets wat tal van generaties geleden is gebeurd.

Maar als men begint over het verleden van deze BLM-activisten dan mogen we dezelfde redenatie niet toepassen. Beetje gek nietwaar?

Ik zal iemand nooit aanspreken op wat zijn/haar voorouders hebben gedaan, waar hij/zij geen invloed op heeft. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Maar als je anderen de maat gaat nemen op basis van gedrag van voorouders dan maak je jezelf zo wel erg belachelijk. https://t.co/f9ZGJyVlb7 — Cortés (@Cortes) June 29, 2020

Oordeelt u zelf maar. Volgt u de redenatie van Akwasi nog? En alstublieft, negeer het loze argument van ‘te weinig onderzoek’, dat is gewoon een leugentje.