Amerika door de ogen van in VS wonende Nederlandse hoogleraar: “De Grote Kloof is Amerika’s grootste probleem”

Recent heb ik aan een vriend die al 40 jaar in de Verenigde Staten woonachtig is, gevraagd wat zijn visie is op de ontwikkelingen aldaar. Hij is Nederlander van geboorte en emeritus hoogleraar. Ik parafraseer het antwoord dat hij mij geeft. Ik ken hem als iemand met een centrum linkse visie.

De Grote Kloof

Dit zijn belabberde dagen vanwege de pandemie en bovendien is het verschrikkelijk om de rellen op straat te zien. Ik begrijp heel goed dat CNN en FoxNews jou tegengestelde standpunten geven. Ik raad NPR aan als goede informatiebron, met name het dagelijkse “News Hour” op tv met Judy Woodruff. Zij heeft een centrum visie, zij het iets naar links. Op zichzelf maken deze verschillen niet veel uit, behalve dat de ene kant de mening van de andere ‘criminaliseert’. Rechts denkt dat links Amerika verraadt en een ‘socialistisch’ systeem met slappe knieën introduceert, terwijl links denkt dat rechts bestaat uit idioten, racisten en mensen die gek zijn op wapens. Naar mijn mening vergissen beide partijen zich, maar die Grote Kloof, die al ver voor president Donald Trump arriveerde, is absoluut Amerika’s grootste probleem.

Systematisch racisme

Maar meer specifiek op de vraag die je stelde: systematisch racisme bestaat in de VS, maar op veel gecompliceerdere manieren dan buitenstaanders begrijpen.

Neem de politie. Velen van hen worden geleid door zwarte politiechefs, maar over het algemeen zijn veel van de politie vooral witte politieagenten die bang zijn voor gekleurde mensen (hij schrijft ‘blacks’, FB) waarmee ze te maken hebben.

Elke politieman zal je vertellen – als hij je kent en erop vertrouwt dat je zijn mening niet bekendmaakt – dat zwarten zijn grootste probleem zijn. Feit is dat veel criminelen gekleurde mensen zijn. Ik heb zelf nooit geloofd dat discriminatie van zwarten verantwoordelijk is geweest voor dat onevenredige aantal. Evenmin laat politieke correctheid toe dat wordt onderzocht waarom dit zo is, tenzij je zou zeggen dat deze cijfers het gevolg zijn van racisme, politiegeweld enzovoort, maar dat is niet zo. Het wordt dus gewoon een taboe-onderwerp.

Iedereen is bang

Nogmaals: de politie is bang voor de gekleurden en de gekleurden zijn terecht bang voor de politie. Je hoort dit van mij, maar je zou het nooit echt horen of lezen in de literatuur, behalve misschien van een rechtse onderzoeker als Heather McDonald. Een paar dingen maken de vijandigheid heviger. Jonge donkere mannen zijn sterk en agressief en kunnen een arresterende politie agent ernstig verwonden. Dit wetende, zijn de politiemensen extra agressief, af en toe tot het punt van sadisme. En ongetwijfeld komt de vijandigheid tot uiting in de grotere incidenten met gekleurde mensen die in hun auto worden gestopt, het zogenaamde “Driving While Black”-delict.

Wat betreft de huidige rellen, ik twijfel er niet aan dat er naast de oprechte demonstranten, over het algemeen de Black Lives Matter-menigte, plunderaars zijn, de voornamelijk crimineel ingestelde jongeren, opportunisten, dieven, zijn, die nu een grote kans zien om wat buit te scoren. Ik heb keer op keer gehoord dat Antifa betrokken is als ‘Agent provocateurs’, of, aan de andere kant, dat blanke supremacisten de demonstraties infiltreren. Mijn voorspelling is dat het publiek zich zeer snel zal keren, maar niet zo publiekelijk.

De stille meerderheid

De voormalige president van mijn universiteit, de semanticus S.I. Hayakawa, bedacht de uitdrukking de ‘stille meerderheid’, de ‘silent majority’, de term die Ronald Reagan snel de zijne maakte. Deze stille meerderheid is krachtig als altijd. Tenslotte: ik ben geen bewonderaar van Joe Biden. Ik heb hem nooit indrukwekkend gevonden, maar als hij president wordt, zal hij zeker de toon van het Witte Huis verbeteren, die is helaas afgenomen onder Trump. Of ik hoopvol ben? Natuurlijk, Amerika heeft elke tien jaar of zo stuiptrekkingen, lacht dan de problemen weg en vergeet alles. Het is net als de luidruchtige familie in de straat – felle familieruzies, dan is alles in orde. De familie geeft een feest, geeft een hoop geld uit en zorgt ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft.

De Grote Kloof in Nederland

Auteur: Ik heb hem bedankt voor zijn antwoord en hoop voor de toekomst. Het is goed om deze informatie vanuit een andere hoek te bekijken. Het nieuws dat we hier krijgen is erg gekleurd. Voor ons is het helaas herkenbaar wat daar gebeurt. In ons land worden in bepaalde wijken agenten aangevallen en geprovoceerd door jongeren die het gezag van de politie niet aanvaarden. In zeer korte tijd hebben we 230 verschillende culturen geïntroduceerd en de problemen nemen daardoor navenant toe. Het combineren van verschillende culturen en rassen is zeker geen ‘plain sailing’. De Grote Kloof is ook ons grootste probleem.