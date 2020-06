Amsterdam gaat niet preventief fouilleren! Halsema: ‘te weinig draagvlak’ – Gewoon bang om racist te worden genoemd!

Preventief fouilleren is alleen in Amsterdam kennelijk ‘omstreden’. Dus zonder ook maar een ziel wat te hebben gevraagd, gaat het plan nu van de baan. Al die burgers die wat anders beweren, moet je gewoon negeren. Halsema is gewoon bang dat fouilleren zal leiden tot beschuldigingen van discriminatie en racisme. Nee, dan liever de hele stad onveilig!

Preventief fouilleren heeft volgens meerdere onderzoeken (van 2009 en daarvoor) best draagvlak onder de burgers van Amsterdam. Daar ligt het dus niet aan. Het is puur een kwestie van angst, door wat er nu gaande is. Er was eerst namelijk een behoorlijke meerderheid voor, juist vanwege de hoeveelheid geweld in die stad.

Maar stel je toch eens voor dat een agent nu zomaar iemand gaat fouilleren. Dan kan diegene zich zomaar verzetten of ‘racist!’ roepen. Nou je kunt je het drama wel voorstellen denk ik. Dat moeten we niet willen met z’n allen.

En daarom heeft Halsema alvast gezegd dat er niet genoeg draagvlak voor is. In de gemeenteraad dan, want daar weegt een potentiële beschuldiging van racisme kennelijk zwaarder dan gewapende burgers door je stad hebben lopen. Iets wat nu praktisch een gegeven is, omdat ze in het nieuws kunnen lezen dat er niet preventief gefouilleerd zal gaan worden.

Dus krijgen we straks verhalen over overvallen op kleine winkeltjes te horen? Of over jonge mannen die tijdens uitgaan worden neergestoken? En laten we af en toe een liquidatie niet vergeten! Nou dan kunnen we met een gerust hart slapen, wetende dat er geen racistische motieven vanuit de politie een rol hebben gespeeld.