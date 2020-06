Arie Boomsma reageert op column Youp van ’t Hek, maar ziet ironie van eigen uitspraken niet in

Het is haast onvoorstelbaar wat zich hier voltrekt! Arie Boomsma werd door Youp van ’t Hek een ‘deugneus’ genoemd vanwege zijn steun voor een boycot van Veronica Inside. Boomsma nam dit keer de moeite om te reageren en laat zien dat hij een balk van hier tot ginder in z’n oog heeft zitten. Hartstikke leuk om dat eens te ontleden!

De totale droplul Norbert ter Hall ging alle adverteerders af om te vragen waarom ze nog steeds een podium wilden blijven bieden aan iemand die racisme en haat verspreid. Want dat is hoe linkies de beperking van vrijheid van meningsuiting tegenwoordig verpakken. Zelfs Youp van ’t Hek ging dat te ver en maakte (ook) de vergelijking met de NSB. Arie Boomsma behoorde wat Youp betreft ook in datzelfde kamp.

Boomsma wikkelt zijn reactie nog in een leuke ‘gelukkig mag je alles zeggen in dit land’ maar dan komt al snel de aap uit de mouw:

“(…) maar stelt dat het mag om ’mij, en andere mensen die hun mond open trekken als er iemand racistische dingen roept, een NSB’er te noemen’. „Het kan zijn dat de ironie in die opmerking je ontgaat. Een wit, rechts deel van de samenleving dat moeite heeft met minderheden vanwege huidskleur of geaardheid. Witte mensen die wild om zich heen smijten met termen als ‘deuger’ en het Duitse ‘Gutmensch’.””

Er is zeker iemand die de ironie compleet ontgaat Arie, en Youp is het niet!

Boomsma verwijt de cabaretier mensen op die manier de mond te snoeren. „Daarna samen hopen dat mensen met een ongemakkelijke mening voortaan zwijgen uit angst om besproken te worden, overspoeld met woede die in de meeste gevallen eigenlijk ergens anders vandaan komt.” Hij laat weten het er niet bij te laten zitten. „Maar weet je, als iedereen zwijgt uit angst ervan langs te krijgen, verandert er nooit iets. We kunnen die bepaalde periode in onze geschiedenis er nog wel even bijhalen, toen er ook zo gezwegen werd terwijl de minderheden ervan langskregen, maar dat is te makkelijk. En toch reageren vandaag. Makkelijk is meestal niet de juiste weg.”

“Een wit, rechts deel van de samenleving dat moeite heeft met minderheden vanwege huidskleur of geaardheid.” Lekker frame Arie! Ga nog een stap verder en noem ze fascist, xenofoob, racistisch, nazi’s of verzin een andere leuke term om te “hopen dat mensen met een ongemakkelijke mening voortaan zwijgen uit angst om besproken te worden, overspoeld met woede die in de meeste gevallen eigenlijk ergens anders vandaan komt.”

Hoe krijg je het voor elkaar om te denken dat al die ‘witte mensen’ moeite hebben met iemands kleur of geaardheid? Kan het niet iets te maken hebben met het feit dat een BLM of een KOZP hun gelijk direct opeisen en alles en iedereen eigenlijk van racisme beschuldigen als ze niet direct meegaan in hun verhaal?

Dat is volgens mij het probleem namelijk, die houding van: ‘Zwarte Piet moet weg of je bent racist’. En: ‘Je hebt de vrije keuze om zelf te bepalen hoe Zwarte Piet veranderd gaat worden, als ‘ie maar veranderd wordt. Dát is waar men een hekel aan heeft gekregen. Nul discussie over Zwarte Piet, maar ‘dit kan echt niet meer’. Nul discussie over racisme en discriminatie, maar ‘er moet wat veranderen’. En Arie doet doodleuk mee, want hij als ‘witte man’ weet niet hoe het is om racisme te ervaren. Want witte mensen hebben kennelijk andere hersenen en totaal geen inlevingsvermogen, of zo.

Leuk om te zien dat Arie een koekje van eigen deeg krijgt. Al ziet hij het natuurlijk vast weer anders en is Youp straks ook een boze witte man die tegen gelijkheid en verandering is. Boomsma zal wel double down gaan en keihard blijven deugen.