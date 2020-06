Asielzoekers spannen kort geding aan tegen AZC: coronagevaar in eigen huisvesting

40 asielzoekers spannen een kort geding aan tegen het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, in Burgum. Ze zijn van mening dat hun nieuwe huisvesting ingaat tegen de huidige coronamaatregelen. Na een corona-uitbraak in Sneek is de groep van asielzoekers angstig dat hun hetzelfde lot staat te wachten.

De groep van asielzoekers woont nu nog in tijdelijk noodwoningen in Burgum. Deze week zouden ze echter worden overgebracht naar één grote nieuwe vestiging. Wat gaat betekenen dat de groep asielzoekers de diverse woonruimtes met elkaar gaan delen. En juist vanwege deze gedeelde ruimtes gaat het kriebelen bij ze. Ze zijn doodsbang dat het een broeinest kan worden voor het virus.

Doordat ze met ze alleen in één grote groep gaan wonen wordt het onmogelijk om de geldende regels na te leven. Vandaar dat ze naar de rechter stappen.

“De noodverordening van het RIVM is nog steeds van kracht. Ook het COA zou zich daaraan moeten houden”

Juridisch gezien heeft de groep een punt, en is het dan ook meer dan terecht dat ze naar de rechter stappen. Maar nu er om ons heen allemaal versoepelingen plaatsvinden is de vraag hoe ‘terecht’ hun angst is.

Wellicht dat de beste optie is om ze nog wat langer in de tijdelijke woonwoningen te laten.