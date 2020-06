Belastingdienst wéér in de fout, gedupeerde ouders wederom slachtoffer

De Belastingdienst krijgt het maar niet voor elkaar wat betreft die toeslagenaffaire. Gedupeerden hebben ten onrechte te horen gekregen dat ze niet in aanmerking kwamen voor compensatie. Het speciale onderdeel bij de Belastingdienst dat ervoor moest zorgen dat de afhandeling in goede banen werd geleid, leidde de boel dus in slechte banen…

Oops! I did it again…

De Uitvoerings- en Herstelorganisatie Toeslagen (UHT, ja echt) heeft verkeerde gegevens verstrekt aan gedupeerde ouders. Dit was nou juist de afdeling die eindelijk de boel nog enigszins netjes af moest gaan zien te wikkelen. Maar nee hoor, gewoon wéér wrijven in die inmiddels enorme donkere vlek.

Van Huffelen

Staatssecretaris Van Huffelen ging bij het debat over het functioneren van de Belastingdienst diep door het stof. “Dit had niet mogen gebeuren. Dit is een ongelooflijk valse start en ik ben er ontzettend boos over,” aldus Van Huffelen. Nou mooi, maar daar kopen die gedupeerden natuurlijk niks voor. Het gaat hier namelijk niet alleen om mensen die duizenden euro’s kwijt zijn maar verder een leuk leventje hebben of zo. Sommige van die levens zijn behoorlijk ontregeld en krijgen nu, wederom, een trap na. Weer met de neus op de feiten gedrukt, tussen de zwart- en later witgelakte dossiers die ze de vorige keer in ontvangst mochten nemen.

Omtzigt is woest

“Dit kan niet. Er wordt informatie achtergehouden voor de commissie van wijzen. Ik verwacht persoonlijk handgeschreven excuses van medewerkers van de Belastingdienst. Ik ga dit niet meer meemaken,” aldus CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De Belastingdienst is volgens Omtzigt echt alle vertrouwen bij de gedupeerden kwijt.