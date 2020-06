Bizar! Politie Amsterdam wist van verwachte drukte tijdens Damdemonstratie

Aiii, opnieuw een pijnlijk moment voor burgemeester Halsema. De Amsterdamse politie had al een paar uur voordat de demonstratie begon in de gaten dat er veel meer mensen zouden gekomen dan eerst geschat. Deze informatie is doorgegeven naar de leiding, maar die hebben er NIETS mee gedaan.

Oei, en de vakbond van de politie is ook al woedend. Zij snappen niet waarom er niet simpelweg is opgetreden door de politie. Dit had makkelijk gekund namelijk. Zowel de politie Amsterdam, als de baas – Halsema dus – laten hier weer een perfecte indruk achter.

“Die politiemensen vragen ons ook om een grondige evaluatie en een onderzoek waar ze hun verhaal kunnen vertellen”, zegt voorzitter Jan Struijs. “Ze begrijpen niet waarom er toch niet is ingegrepen, want dat had heel vredelievend gekund.”

De politie was zich dus wel zeker bewust van de mogelijke storm die later die dag zou plaatsvinden. Echter besloot de top van de politie niks te doen.

Halsema en de politietop kunnen rekenen op gigantisch veel vragen.