BLM-protest in Rotterdam al net zo’n groot succes als in Amsterdam: duizenden mensen staan te demonstreren op en rond Erasmusbrug

Ondanks de duidelijke boodschap van burgemeester Aboutaleb lijkt het aardig mis te gaan in Rotterdam. De Erasmusbrug is helemaal vol gestroomd en de anderhalve meter wordt niet bepaald gewaarborgd. DDS-redacteur Kenneth Steffers staat gezellig tussen de antikapitalisten, communisten en anti-racisten in Rotterdam.

Na het bestuurlijke falen van burgemeester Halsema waren de ogen gericht op de tweede stad van Nederland: Rotterdam. Aboutaleb was in eerste instantie duidelijk: niet meer dan 80 mensen zijn welkom. Later is hij toch van mening veranderd; zolang ze maar niet de pleinen van Rotterdam gaan opzoeken.

Nu staat de Erasmusbrug volgepropt met allemaal mensen die strijden tegen het onrecht in Amerika – en in Nederland, voor zover we de ongelijkheid van de VS kunnen vergelijken met de situatie hier in Nederland.

Handhaving probeerde in eerste instantie nog mensen in het gareel te krijgen. Maar er was geen beginnen aan.

NIEMAND in #Rotterdam houdt zich aan de anderhalvemeter regels. Na #Amsterdam is dit, met duizenden mensen, besmettingshaard 2.0. Heel zorgwekkend! Politie en Boa's lijken nog te angstig om in te grijpen. | #Erasmusbrug, #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6MnGEmGaeI — Ken Stash (@KenStash) June 3, 2020

Via een megafoon roept de politie nu op om anderhalvemeter afstand te houden anders zal er worden ingegrepen. Dat werkt hier in #Rotterdam als een rode lap op een stier. Groepjes mensen zoeken 'strategische' plekken op. Sfeer wordt grimmiger. | #Erasmusbrug, #BlackLivesMatter — Ken Stash (@KenStash) June 3, 2020

De sfeer wordt dus steeds grimmiger, niet raar met al die opgefokte communisten en activisten die menen dat Nederland een ultra kwaadaardig land is.

Na Amsterdam lijkt het ook mis te gaan in Rotterdam. Hoe moeilijk is het om dit soort dingen in goede banen te leiden? Officieel zitten we nog steeds in een vorm van ‘lockdown’ – lees: leef- en bewegingsrestricties.

Gelukkig zijn de immer vigilante anarchisten ook weer van de partij. Iemand al een pro-Palestina vlag gespot?