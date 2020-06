BLM-tuig slaat Telegraaf-verslaggever in elkaar bij anti-J.P. Coen ‘demonstratie’ in Hoorn

Vrijdagavond was er een zogenaamde “demonstratie” in Hoorn. Want u weet: hoewel demonstraties tegen de achterlijke coronamaatregelen van het kabinet niet zijn toegestaan mogen BLM- en ANTIFA-gekkies protesteren waar en wanneer ze willen. Lang leve de rechtsongelijkheid.

Afijn, er was dus een “vreedzame demonstratie.” Die begon om 19:00 uur bij het standbeeld van JP Coen. 200 malloten stonden nabij het standbeeld en scandeerden leuzen als “Weg met J.P. Coen” en “Black Lives Matter.” Alleen… die demonstratie werd al heel snel alles behálve vreedzaam. Rond 20:30 uur ging het mis. Er ontstonden rellen — ja, ik weet het, heel schokkend met dat BLM- en ANTIFA-tuig. Agenten werden bekogeld met terrasstoelen en bier. De ME moest erbij komen. Uiteindelijk werden er 12 walgelijke tuig-hooligans aangehouden.

Ranzig, natuurlijk, maar het wordt nog erger. De rellers vielen namelijk niet alleen de politie aan. Er was ook een verslaggever van De Telegraaf bij de ‘demonstratie.’ Voor deze jongen, Vincent Triest, wist wat er gebeurde werd hij aangevallen door het aanwezige tuig. “Ik ben meerdere malen in mijn maag gestompt,” vertelt hij in zijn krant. “Ook probeerde iemand mijn telefoon te stelen.”

Daarmee kwam Triest nog goed weg ook. Volgens de politie hadden de demonstranten namelijk ook wapens bij zich, vooral messen en stokken.

Dit is natuurlijk het echte gezicht van die hele BLM/ANTIFA-beweging. Deze mensen haten de Nederlandse geschiedenis, zijn ronduit racistisch tegen blanken (“alle blanken zijn racistisch!”), en, het ergste van alles, zijn extreem gewelddadig. Iemand hoeft maar één keer “nee” tegen ze te zeggen (“Nee, je mag dat standbeeld niet omver halen”) en hop, ze gaan meteen los. Zelfs voetbalhooligans zijn niet zó licht ontvlambaar.