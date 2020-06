Boerenverstand is zeldzame eigenschap! Grapperhaus wil eerst advies RIVM over antiracisme-demonstratie

Minister Grapperhaus liet weten dat het kabinet het RIVM om advies heeft gevraagd en wil weten hoe groot de kans is op verspreiding van het coronavirus, na de demonstratie van gister op de Dam in Amsterdam. Want daar heb je een heel team aan deskundigen voor nodig natuurlijk. Boerenverstand is een zeldzame eigenschap geworden.

Advies afwachten

Een demonstratie, bedoeld voor 200 à 300 man, die uit de hand liep en uitmondde in een mensenmassa van dik 5.000 man. ‘Mmm, wat zou hier het effect van kunnen zijn?’, vraagt het kabinet zich af.

Mijn god zeg, zo moeilijk is het toch niet? Waarom moet een groep experts eerst moord en brand schreeuwen over deze bijeenkomst, om vervolgens eerst het advies van het RIVM af te wachten, voor er wat gebeurt?

Boerenverstand

Grapperhaus heeft helemaal geen risico-analyse nodig. Het coronavirus is er nog, er zijn 5.000 man bij elkaar gekomen en er vindt vanavond wéér zo’n demonstratie plaats. Het virus heeft niet veel nodig om te verspreiden en de mensenmassa bevond zich ook nog eens in de hoofdstad en gaat vanavond dus naar Den Haag. Gewoon al die demonstranten twee weken huisarrest geven en klaar. Die moeten wel makkelijk te vinden zijn.

En dikke kans dat ze allemaal uit de buurt van de demonstratie(s) komen, dus als er niet snel wordt ingegrepen heb je kans dat dan maar de hele stad weer in lockdown moet. Duur geintje voor wat idealen!