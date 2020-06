Britse BLM-activisten molesteren standbeeld ‘slavenhandelaar’ en kiepen hem in zee

Ook Groot-Brittannië heeft te maken met massale protesten tegen politiegeweld en racisme. En hoewel daar van politiegeweld haast geen sprake is, geldt dat voor racisme natuurlijk niet! En zo gebeurde het dat een standbeeld van een ‘slavenhandelaar’ het moest ontgelden en in de haven belandde…

Het gaat om het standbeeld van Edward Colston, die alles wegheeft van een soort Amerikaanse Founding Father: een verlichte staatsman en filantroop uit de 17e eeuw die weliswaar een rol heeft gespeeld bij de slavenhandel, maar ook héél veel goeds heeft gedaan en achter heeft gelaten. Kijk maar.

Maar dat hij ervoor heeft gezorgd dat achtergestelden óók kansen kregen, het zal ze een worst wezen! Ooit iets verkeerds gedaan? Dan ben je voor altijd fout en maakt het niet uit wat je daar tegenover hebt gezet. Want het gaat puur en alleen om de fout, ook als het destijds nog niet als zodanig werd gezien.

De discussie is ons Nederlanders natuurlijk ook niet vreemd. Sylvana Simons en KOZP-ophitser Jerry Afriyie wakkeren die discussie ook om de haverklap weer aan. Maar nu denk ik dat slechts een kwestie van tijd is voor het hier ook zó heftig wordt als in het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten blijft men vooralsnog echter van de beelden van de Founding Fathers af. Waarschijnlijk omdat er dan, vroeg of laat, een Amerikaan een wapen trekt.