Burgemeester Eindhoven boos op LPF-poster. LPF-poster: ‘Einde Zwarte Piet mogelijk gemaakt door Jorritsma en Jerry Afriyie’

De Eindhovense afdeling van LPF heeft een karikaturale poster gemaakt van burgemeester Jorritsma die knuffelt met KOZP-voorman Jerry Afriyie. LPF Eindhoven hekelt namelijk de houding van de burgemeester in de Pietendiscussie. De burgemeester en het college zijn niet te spreken over de actie van LPF.

De waarheid kan hard zijn en de druiven zuur. Niet alleen voor burgemeester John Jorritsma (VVD) maar ook voor meerdere partijen in de Eindhovense gemeenteraad. Jorritsma boos over poster ‘Slopers van de democratie’: fotomontage leidt tot motie tegen LPF https://t.co/NcgFwFbmt7 — Lijst Pim Fortuyn / Rudy Reker (@RudyRekerLPF) June 15, 2020

Veel partijen in de Eindhovense raad zijn niet blij met de poster van LPF-voorman Rudy Reker. De raad dient nu zelfs een motie in tegen de partij. Reker zou namelijk de burgemeester, wethouders en raadsleden hiermee demoniseren.

Diverse partijen spreken schande. Zo’n poster kan door sommigen namelijk als serieus worden opgevat. 50Plus – oppositiepartij in de Eindhovense raad – denkt dat dit soort posters alleen maar zorgen voor bedreigingen aan het adres van de burgemeester.

,,Inwoners zien dat voorbeeld en gaan daar nog eens overheen. Je wilt niet weten wat voor dreigmail­tjes we soms krijgen.”

Overigens lijkt het eerder op dat de partijen gewoon boos zij op LPF ‘omdat ze al jaren aan het stoken zijn’. LPF vindt het schandalig dat het Pietenfeest zomaar wordt aangepast, aangezien er weinig steun is vanuit het volk.

LPF wil het feest in ere houden en dus het ‘traditionele’ feest blijven vieren. Jorritsma van de VVD heeft zich al vaker uitgesproken om de kleur definitief te veranderen.

Eerder had de raad al besloten om Zwarte Piet in de ban te doen en Roetveeg Piet te verplichten, maar voor tal van activisten is dit ook niet goed.