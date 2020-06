Burgemeester New York gaat beeld president Roosevelt weghalen! Trump: ‘Belachelijk, doe het niet!’

De Democratische burgemeester van New York, Bill de Blasio, wil het beeld van president Theodore Roosevelt verwijderen. Het iconische beeld, van Roosevelt ter paard, staat voor het Natuurhistorisch Museum. De ophef is schijnbaar groot, want naast een Roosevelt ter paard staan ook een inheemse Amerikaan en een Afrikaanse man afgebeeld. Voor de Democraten is dit duidelijk een teken van koloniale onderdrukking

De beeldenstorm in de Verenigde Staten gaat gestaag verder, in New York zijn ze nu zo diep gezonken dat een beeld van een voormalig president willen verwijderen. Het herschrijven van de geschiedenis door de linkse activisten gaat op deze manier sneller dan verwacht.

Burgemeester De Blassio zei gisteren dat hij het voorstel steunt om het beeld te laten verwijderen. Want het beeld laat duidelijk zien dat er sprake was van ‘raciale inferioriteit’.

“zwarte en inheemse mensen afschildert als onderworpen en raciaal inferieur.”

Ondertussen moet Trump helemaal niks hebben van deze ‘historische vernieling’. Trump is van mening dat de linkse meute alleen maar uit is op controle, en dat is nu juist iets wat Trump weigert hen te geven.

“De losgeslagen linkse meute probeert onze geschiedenis te vernielen, onze monumenten, onze prachtige monumenten, te ontheiligen, onze standbeelden neer te halen en iedereen te straffen en te vervolgen die niet voldoet aan hun eisen voor absolute en totale controle. We gaan daar niet in mee”