CDA-mastodont Donner: ‘Afwijzen Forum is gemakzuchtig’. Wil dat CDA regeren met FVD of PVV niet uitsluit

Waar Mona Keijzer vandaag toch terug krabbelde van eerdere uitspraken blijkt Piet Hein Donner uit ander hout gesneden. In 2010 was hij al voorstander van de gedoog-constructie met de PVV en ook nu zegt hij dat het CDA zowel Forum als de PVV niet direct moet uitsluiten. Het CDA doet er goed aan om te luisteren naar de kiezers die op deze populistische partijen stemmen.

Donner is van mening dat er een ‘ordentelijk debat’ moet plaatsvinden over het mogelijk regeren met de rechtse populisten in Nederland. Het is namelijk zo dat de kiezers van deze partijen al dan niet hun redenen hebben om op deze partijen te stemmen. Het is aan het CDA om ook aan deze kiezers te denken – en ze daar waar mogelijk natuurlijk aan de partij zelf te binden.

Donner ziet dit scherp, het is niet verstandig om bepaalde kiezersgroepen in een verdomhoekje te plaatsen. Donner zegt terecht dat ook het CDA moet kijken waarom deze mensen op een ‘populistische’ partij stemmen, en hier dan een inhoudelijke oplossing voor bieden.

,,Als we het verleden overdoen; als we weer mokkend uit elkaar gaan, ieder overtuigd van het eigen gelijk, wordt het ongetwijfeld een herhaling”

Het is interessant om te zien dat het binnen de gelederen onrustig van het CDA. We krijgen waarschijnlijk een strijd tussen de linker- en rechtervleugel van de partij. En Donner heeft als prominent lid direct zijn mening laten horen.

,,De vraag is hoe we effectief kunnen omgaan met het populisme van Baudet en anderen, dat inspeelt op angsten, zorgen en onvrede, en dat het niet zo nauw neemt met waarden van tolerantie, rechtsstaat en een open samenleving. Die vraag gaat voorlopig niet weg, want een groeiend deel van het electoraat herkent zich daar kennelijk in en wordt niet afgeschrikt door dubieuze uitspraken en methoden”