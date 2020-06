CDA-statenlid is klaar met de NPO: ‘Wat is dit voor journalistiek? Zit er met stijgende verbazing naar te kijken’

Als NPO moet je het wel héél bont maken als zelfs CDA’ers hun buik vol hebben van je linkse propaganda. Toch is dat precies wat er gisteravond gebeurde tijdens de uitzending van Dit Is M, het radicaal-linkse propaganda-programma van KRO-NCRV.

Tijdens de uitzending mochten vier gasten hun mening delen over het nieuws van de afgelopen dagen. Stuk voor stuk waren de gasten links. En vrouw. Eén van hen was Sylvana Simons, maar zij was dus slechts één van de vier. De anderen waren net zo gestoord als zij.

Kijk maar voor de lol naar deze korte video:

Marcel Deyckere — Statenlid en vicefractievoorzitter van het CDA in Noord-Brabant — vond het ongeloolijk om dit te zien (en te horen). Hij reageerde dan ook verbaasd. “Sorry hoor maar wat is dit voor journalistiek,” schrijf hij tijdens de uitzending op Twitter. “Zit met stijgende verbazing te kijken op NPO1. Het uitnodigen van deze vier gasten is toch geen objectieve journalistiek van de NPO? En kritiek op Halsema is seksisme? Wut? Hoezo dan?!”

Uitmuntende vragen, maar natuurlijk is dit wat de NPO al héél lang doet. Dit Is M, Nieuwsuur, het NOS Journaal (!) zijn allemaal radicaal-linkse programma’s, gepresenteerd door radicaal-linkse propagandisten, en met radicaal-linkse gasten.

Het enige enigszins ‘nieuwe’ de laatste weken is dat ze in het verleden riepen dat ze ‘onafhankelijk’ en ‘neutraal’ waren — hoewel we allemaal konden zien dat dit onzin was. Daar zijn ze nu mee opgehouden. “Ja,” zeggen ze eigenlijk, “we zijn linkse actievoerders, maar daar zijn we trots op ook. Want als je het niet met ons eens bent ben je een vuile racist/seksist/homofoob.”

Reden nummer zoveel om te doen wat FVD al tijden roept: de NPO zo snel mogelijk saneren. Deze nep-publieke omroep moet onderuit geschoffeld worden. En snel een beetje.

