Chaos in VS compleet: branden rondom Witte Huis. Rellen veroorzaken gigantische sloopzucht

De chaos in de VS is compleet, gisteren vonden er grote demonstraties plaats rondom het Witte Huis. Bij vredig demonstreren bleef het helaas niet. Historische kerken werden gevandaliseerd en in brand gestoken, en men probeerde zo veel mogelijk schade aan te brengen rondom het Witte Huis. Wat begon als een vreedzame beweging rondom George Floyd is een pure haatprotest geworden van groeperingen zoals Antifa. Wat een treurnis.

Het fenomeen ‘anderhalvemetersamenleving’ kent men op dit moment niet in de VS. De onrust is gigantisch, en stad na stad wordt geteisterd door hooliganisme en barbarisme, meestal aangewakkerd door lieden die zich scharen onder de noemer ‘Antifa’.

Wat in Washington nog redelijk rustig begon is uiteindelijk uitgelopen in massale rellen en burgerlijke ongehoorzaamheid. Historische panden en locaties waren vaak het slachtoffer van de vernielzucht van de demonstranten.

Inmiddels is het nu al zes nachten op een rij onrustig in de VS. Gisteren heeft Trump nog gezegd dat de organisatie Antifa hier schuldig aan is. Zij stoken de demonstranten op, en zorgen voor de gigantische destabiliserende factor die keer op keer uitmondt in plunderingen en geweld.

Ondertussen kan men de Nederlandse equivalent van BlackLivesMatter – en mogelijk wat zotten van Antifa- later vandaag op de Dam verwachten. Laten we hopen dat we de (etnische) spanningen vanuit de VS niet naar Nederland importeren. In kleine mate gebeurt het al, maar we moeten er niet aan denken dat we zo extreem verruwen als in de VS.