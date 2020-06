Column Jan Roos: Hoe kan het dat krantencolumns vol staan met het verhaal dat alles de schuld is van blanke mannen?

In zijn column voor deze week breekt Jan een lans voor artikel 1 van de Nederlandse grondwet, die regelt dat niemand in het land gediscrimineerd te worden. Het is de beste bescherming tegen willekeur van een meerderheid. Extreem-links lijkt het nu te willen loslaten. Jan: “Daarmee zal het recht van de sterkste gelden. En dat, lieve mensen, zal het einde betekenen van de rechten van alle minderheden. Want blank/autochtoon/hetero is ondanks alle haat nog steeds de grootste en sterkste groep. Dus kies maar.”

Ik ben blij met onze Grondwet. Dan bedoel ik vooral artikel 1. Pim Fortuyn wilde die ooit afschaffen, maar ik ben voorstander van het gelijkheidsbeginsel. Het houdt bepaalde gevoelens in het hok, maar het toont ook aan dat andere gevoelens niet deugen. Dat moet ik uitleggen. Artikel 1 is het meest misbruikte artikel van onze grondwet. Het wordt namelijk standaard van stal gehaald om discriminatie tegen te gaan, maar wordt ook ingezet om discriminatie te promoten. Absurd en ironisch tegelijk.

Sylvana Simons, de mascotte van onweldenkend Nederland, noemde haar partij ooit zo. Daarmee wilde ze aantonen dat een ieder, dus ook zij en haar “One flew over the Cuckoo’s Nest”-brigade gelijk is aan de rest. En zoals elke kapotte klok twee keer per dag de juiste tijd aangeeft, had Simons in deze groot gelijk om haar partij zo te noemen en gelijke behandeling te eisen. Ho ho ho, Jan Roos. Doe jij nou een Wilfred Geneetje? Je geeft Pim Fortuyn ongelijk en Simons gelijk. Is je een baan bij de NPO aangeboden? Probeer je het weer goed te maken met je extreemlinkse familieleden? Of heeft jaren van demonisering je eindelijk doen beseffen dat de witte vlag de enige remedie is? Nee, jongens. Allemaal volmondig neen.

Artikel 1 houdt de meerderheid in bedwang en geeft minderheden de mogelijkheid. En daar ben ik groot voorstander van, want in mijn ogen heeft iedere legale inwoner van dit prachtige land dezelfde rechten en plichten. Juist dat artikel ontslaat niemand van zijn taak. Ondanks dat ik bij de meerderheid hoor, blank/autochtoon/hetero ben ik blij dat juist de grondwet minderheden gelijkwaardig maakt. Het darwinisme wordt daarmee bedwongen. Tot zover mijn vriendelijke uitleg.

Mijn onvriendelijke uitleg dat het ook het Nederlandse volk beschermt tegen extreemlinks, en dus ook daarmee de overheid en haar mediamaatjes. Want hoe is het mogelijk dat er wordt geëist dat er meer kleur in reclames komt dan nu? Vrijwel elk merk is al ultra-multiculti bezig, als je de advertenties moet geloven. Dusdanig dat het helemaal geen enkele afspiegeling van de bevolking geeft. Misschien in de grote steden, waar al die reclamemakers wonen, maar voor de rest van het land, zo’n 80%, is dat dus geen doorsnede.

Of wat te denken van vacatures van de overheid, waar specifiek gevraagd wordt om donker gekleurde mensen, homoseksuelen of vrouwen. Dus waar de autochtone, blanke, hetero man niet eens op mag reageren. Dat is puur ongrondwettelijk. Want wij zijn toch allemaal gelijk? “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Dus waarom wordt er dan wel “positief” gediscrimineerd? Dat mag niet.

Hoe is het toch mogelijk dat columns in landelijke dagbladen worden volgetikt met het verhaal dat werkelijk alles de schuld is van blanke mannen? Waarom worden mensen die er voor uit komen niet links te zijn gedemoniseerd en het hen onmogelijk gemaakt ooit nog een baan te krijgen bij de overheid of in de media?

Nu weer wil de open inrichting die onze hoofdstad is mensen weren op grond van hun huidskleur, geslacht en geaardheid om hun ambtenarenpoel diverser te maken. Minimaal dertig procent mag niet blank, man en hetero zijn. Die eencelligen doen net alsof dat geen enkel probleem is. Of dat geen discriminatie betreft. Maar niets is minder waar. Juist artikel 1 geeft mij het recht om aan te tonen dat ik zwaar gediscrimineerd word. Dat de meisjes (m/v/x) van de media en politiek dat niet begrijpen is waar, maar uiteindelijk zal de rechter beslissen dat hiermee mijn rechten iedere keer geschonden worden.

En oh ja, we kunnen het inderdaad ook losgooien. Daarmee zal het recht van de sterkste gelden. En dat, lieve mensen, zal het einde betekenen van de rechten van alle minderheden. Want blank/autochtoon/hetero is ondanks alle haat nog steeds de grootste en sterkste groep. Dus kies maar.