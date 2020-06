Coronavirus gaat nog veel meer levens eisen: komende jaren ruim 500 extra borstkankersterfgevallen door impact virus

Door het coronavirus moest het zorgsysteem in het begin van de uitbraak grotendeels plat worden gelegd. Iedere patiënt die kon wachten, moest wachten. Alles om de coronapatiënten maar op te kunnen blijven vangen. Hartstikke logisch natuurlijk, maar we beginnen daar nu de lange termijn effecten van door te krijgen. En dat is geen fraai toekomstbeeld!

Vrouwen worden vanaf hun vijftigste levensjaar opgeroepen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek, om te controleren op borstkanker. Dat werd een dag na de lockdown natuurlijk stilgelegd, want alles was gericht op het opvangen van de klap van het coronavirus.

Volgende week wordt de screening echter wel weer hervat, alleen roept het RIVM slechts 50 procent van de vrouwen op die op de planning staan. En dat kan men niet zomaar even op gaan schroeven naar 100 procent, weten artsen ons te vertellen. De regio’s Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Flevoland kampten vóór het coronavirus al met achterstanden.

Een vlotte berekening laat zien dat er de komende jaren waarschijnlijk zo’n 500 vrouwen meer aan borstkanker zullen overlijden, puur omdat artsen er nu dus niet meer op tijd achter kunnen komen. Vroege herkenning van borstkanker vergroot de kans op genezing natuurlijk aanzienlijk.

En borstkanker zal niet de enige aandoening zijn waar men nu te laat mee is om er nog wat aan te kunnen doen. En dat geldt voor zo’n beetje iedere ziekte of aandoening waar artsen op tijd bij hadden moeten zijn. Komende jaren gaan we dus waarschijnlijk veel hogere sterftecijfers zien dan gemiddeld.