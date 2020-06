‘COVID-20’: nieuwe en veel besmettelijkere corona-mutatie in China! Half Peking op slot wegens nieuwe uitbraak

De Chinese autoriteiten zitten weer met de handen in het haar! Enkele dagen geleden werden er nieuwe besmettingen geconstateerd in Peking, waardoor er direct werd ingegrepen. Dat bleek echter niet genoeg en het coronavirus verspreidt zich daar opnieuw. Volgens de vicedirecteur van de faculteit pathogene biologie van de universiteit van Wuhan, is dit een gemuteerde vorm van het coronavirus die véél besmettelijker is dan covid-19!

Ineens groot alarm!

Eergisteren berichtte ik al over de nieuwe pieken in coronagevallen in Azië. China constateerde ineens zo’n 45 nieuwe besmettingen in Peking, een stad die al 55 dagen corona-vrij was. Twee dagen later (vandaag dus) staat de teller op 106.

Serieuze dreiging

De nieuwe uitbraak kon worden herleid naar een voedselmarkt waar, sinds 30 mei, al zo’n 200.000 bezoekers heen zijn geweest. China heeft ook al 76.000 omwonenden van die markt getest in de afgelopen twee dagen.

COVID-20

En wat ook nieuw is: het virus is gevonden op snijplanken op die markt. Eerst werd er namelijk gezegd dat het virus in zalm werd aangetroffen. Maar nu zeggen de Chinese autoriteiten dus dat het komt door besmette mensen die met vis hebben gewerkt. Ik geloof er niks van. Dat klinkt meer als een smoesje om te voorkomen dat er paniek uitbreekt. Al lukt het hier ook wel mee:

“Yang Zhanqiu, een vicedirecteur van de faculteit pathogene biologie van de universiteit van Wuhan, zei tegen staatsmedia dat hij denkt dat de nieuwe uitbraak is veroorzaakt door een virusstam die besmettelijker is dan de stam die de pandemie eind vorig jaar in gang zette in Wuhan.”

Tweede ronde

Nou, daar gaan we dan! Maak je maar vast op voor de tweede ronde. Sinds 30 mei zijn er dus 200.000 bezoekers geweest op die markt. En twee weken later al meer dan 100 besmettingen. Volgens mij weten we allemaal waar dit heengaat…