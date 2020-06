D66 wil toeslagenstelsel afschaffen, maar de rekening á la €5 miljard bij ouderen dumpen

Als het aan D66 ligt, gaan ouderen de afschaffing van het gehate toeslagenstelsel bij de Belastingdienst betalen. Jaarlijks krijgen ze gezamenlijk een lastenverhoging van €5 miljard voor de kiezen. Ook huiseigenaren en grootverdieners worden hard geraakt door de plannen van de sociaal-liberale regeringspartij.

Vandaag maakte D66-Kamerlid Steven van Weyenberg bekend hoe zijn partij hoopt dat Nederland van het toeslagenstelsel afkomt. De zorgtoeslagen, kinderopvangtoeslagen en alle andere vormen van zakjes geld van de overheid die de burger zouden moeten helpen het einde van de maand te halen, zorgen keer op keer voor problemen en duperen tienduizenden Nederlanders.

Dus wil de hele Tweede Kamer ze op termijn afschaffen. Maar of het D66-actieplan geschikt is om als leidraad te gebruiken? Ouderen zullen er in ieder geval een hard hoofd in hebben, want de plannen van Van Weyenberg en z’n partijgenoten gaan ze veel geld kosten. In de toekomst zouden we namelijk moeten gaan werken met een “verzilverbare heffingskorting”, en dat is een duur instrument: €40 miljard. Kosten die voor een groot deel op de oudere generatie wordt afgewenteld, als het aan de partij van Rob Jetten ligt. Het NRC rekent voor:

“Die verzilverbare heffingskorting kost veel geld: bijna 40 miljard euro. Terwijl het afschaffen van de toeslagen maar 17 miljard euro oplevert. Daarom wil D66 de tarieven van de inkomstenbelasting verhogen (met ruim 9 miljard euro), de hypotheekrenteaftrek afschaffen (bijna 9 miljard euro) en gepensioneerden meer belasting laten betalen (ruim 5 miljard euro).”

Kortom: toeslagen moeten verdwijnen, maar kennelijk ook de koopkracht van ouderen, huiseigenaren en de hogere inkomens. Zo heb je de toeslagen de nek omgedraaid, maar help je bepaalde bevolkingsgroepen van de regen in de drup. Nou D66: daar hebben we veel aan, zeg!