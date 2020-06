D66 wil verbod op nekklem door politie vanwege George Floyd: ‘Het is een symbool van geweldsmonopolie gericht op mensen van kleur’

Zucht. Meer kunnen we er niet van maken. D66 is alvast begonnen met de campagne om mee te doen aan Kinderen voor Kinderen. Ze willen dat de ‘politie voor iedereen’ is. Rob Jetten was in staat om op NOS Radio 1 de meest inhoudsloze symboolpolitiek te promoten die het Nederlandse mandaat in decennia kon aanhoren. Het was een waar cringe-fest.

Het wordt haast zielig om te zien dat D66-prominenten alles eraan doen om relevant te zijn. Excessief politiegeweld is not done. Ik gok dat zo ongeveer iedereen het daar wel mee eens is. Maar om nu ineens een nekklem uit te roepen tot het symbool van onderdrukking van een instituut jegens een – gekleurde – minderheid slaat gewoon nergens.

Nekklemmen kunnen inderdaad gevaarlijk zijn als de gebruiker hiervan totaal geen idee heeft wat hij/zij aan het doen is. Hoe kan de politie dit oplossen? Door gewoon wat goede trainers en experts vanuit de grappling- en of vechtsportwereld in dienst te nemen om de achterliggende gedachte achter deze choke hold uit te leggen.

Maar voor D66 is zo’n oplossing ondenkbaar, zij menen dat de nekklem het symbool is van onderdrukking in Nederland.

“ook nog eens symbool is komen te staan voor situaties waarin het geweldsmonopolie gericht wordt op een ongewapend persoon van kleur”

Nu komt ineens de aap uit de mouw; in Nederland is het gebruik van de nekklem sowieso al minimaal, in Amerika is dat een ander verhaal – gelukkig zijn er vanuit de grappling-scene genoeg initiatieven om de politiediensten hier bewust mee te laten omgaan. D66-voorman geeft zelf aan dat het probleem niet echt speelt in Nederland maar wil alsnog deze klem verbieden. Dit om een symbool te creëren. Hoe inhoudsloos kan je zijn als partij?

“De nekklem wordt gelukkig weinig gebruikt in Nederland maar we hebben in Amerika gezien wat de gevolgen kunnen zijn”

Of je nu links of rechts bent, stop nu eens met het importeren van buitenlandse problematiek en bevecht misstanden die DAADWERKELIJK plaatsvinden in Nederland. Met al die BLM-protesten in Nederland vergeet de gros van de mensen dat er gewoon politici zijn die al maanden bezig zijn met het aanpakken van systematische discriminatie bij de belastingdienst. Doen deze waakhonden er niet meer toe ofzo?