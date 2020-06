Daar gaat het toezicht! Illegale prostitutie steeds vaker in woning of Airbnb

Terwijl Amsterdam discussieert over een soort eroticacomplex om eindelijk van de Wallen af te kunnen, blijkt zich een heel ander probleem voor te doen. Door Airbnb is prostitutie weer verder afgezakt naar de onderwereld. Geen toezicht, geen veiligheid en geen echte oplossing.

Nederland is rijp voor meer smerige criminaliteit. Met diensten als Airbnb is het ontzettend makkelijk geworden om prostitutie aan het zicht van de politie te onttrekken. Geen Wallen waar je perse naartoe moet. En je hoeft ook niet opzoek naar een louche heroïnehoertje ergens achter in een steegje, alleen om maar niet gepakt te worden door de politie. Tegenwoordig kan dat gewoon bij mensen thuis!

Het is nog niet zo ver dat de criminele onderwereld een Tinder-app-voor-hoeren heeft ontwikkeld, maar het komt wel in de buurt. Kennelijk is het namelijk weer lucratief om Oostblokmeiden deze kant op te lokken met een leuk baantje, om ze vervolgens via Airbnb te laten misbruiken door vunzige lui met volle portemonnees.

En zie dat maar eens te pakken te krijgen. Iemand die een paar dagen z’n huis verhuurt als seksplek en daarna weer even ‘dichtgaat’. Je hebt maar een paar van dat soort lui nodig die hun huis even aanbieden (en geld ontvangen). Vervolgens verkas je de hele operatie en verdwijn je weer uit het zicht. En ik vraag me ook af of er echt een degelijke oplossing voor te vinden is, zonder meteen over te gaan op paardenmiddelen als het controleren van iedere Airbnb…