Dapper, andermans leven op het spel zetten voor je idealen: antiracismedemonstratie Den Haag verplaatst naar Malieveld

In Den Haag vindt vanavond om 18:00 uur ook zo’n antiracismedemonstratie plaats, en wel op het Malieveld. Demonstranten moeten zich wel aan de anderhalve meter-regel houden, maar dat kan natuurlijk alleen maar mis gaan.

In eerste instantie koos men voor de Koekamp als locatie, maar daar kan de gemeente de anderhalve meter-maatregel niet handhaven, dus werd het uiteindelijk het Malieveld.

Maar wat voor maatregelen men ook treft, als de demonstratie populair genoeg is (en die kans zit er dik in), dan regent het straks boetes! Het RIVM kan dan wel leuk roepen dat het naleven van de regels echt heel belangrijk is, maar ‘Halsema deed het ook!’ dus daar gaat je argument.

Links is wat dat betreft geen haar beter als de moslims in Afghanistan. Die hadden lak aan de maatregelen, want massale Ramadangebeden waren nou eenmaal belangrijker. Of de christelijke sekte in Zuid-Korea, die ook tijdens ziekte geen kerkmis mochten missen en daardoor het hele land dreigden te besmetten.

Maar waar zij tenminste nog een (theo-)logische reden hebben, heeft links eigenlijk niets vergelijkbaars. Wat gaat zo’n demonstratie nou uitrichten? Het gaat overduidelijk over George Floyd en die halve burgeroorlog die er is ontketent, maar wie proberen ze nou te overtuigen? Het zal die Amerikanen toch worst wezen wat men in Amsterdam voor bordjes omhoog houdt? En daar riskeren ze dan een tweede uitbraak voor. Lekker bezig weer!