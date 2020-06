De Antifa lijkt nu echt enge vormen aan te nemen: ‘Kill a White on sight. Their silence is violence!’

Natuurlijk: Elk weldenkend mens is tegen racisme, homofobie en onderdrukking van vrouwen. Daarvoor strijden is alleen maar goed. Maar je moet natuurlijk niet doorslaan in je blinde haat tegenover alles en iedereen in de wereld. Een gruwelijk racistisch en haatdragend affiche van de terreurbeweging Antifa in Schotland draagt in ieder geval niet bij aan het ‘antifascistische gedachtegoed’…

De extremistische Antifa-beweging is levendiger dan ooit. En ronduit gevaarlijk. Dat wisten we natuurlijk al, en De Telegraaf schreef daar onlangs ook een heel verfijnd stukje over. Opvallend is dat de Antifa -ofwel de zogenaamde ‘antifascisten’- vooral bestaat uit een overwegende club witte blanke boze krakers (ja, ze bestaan nog!) en beroepsdemonstranten.

Overal duikt de Antifa opeens op. Of het nu in Amerika is om te plunderen, of in Rotterdam om te proberen het gezag van burgemeester Ahmed Aboutaleb te ondermijnen (niet gelukt overigens), de Antifa leeft weer. En hopelijk houdt onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding deze ongure geweldgroepering goed in de gaten.

Antifa Scotland is completely about it with their propaganda stickers.

It has gone so far that I had to verify whether this is fake news because it seems so implausible.

It turns out to be correct. Sad.https://t.co/gfYSgDr5Sh pic.twitter.com/IepQtJxeFe — 🆔 Benny Q Whiteman [⏩📰💬] (@alainthibaut1) June 13, 2020

In Schotland is een opmerkelijk affiche opgedoken. Of deze daadwerkelijk afkomstig is van de Antifa (altijd waken voor fakenews!) is natuurlijk de vraag, maar de alarmbellen moeten op z’n minst gaan rinkelen:

“Kill a White on sight. Their silence is violence!”

Mocht dit bericht echt afkomstig zijn van de Antifa-beweging, dan is dit heel erg zorgelijk. De Telegraaf schreef het al eerder, Donald Trump zei het publiekelijk, maar het wordt nu tijd dat wij allemaal gaan beseffen dat dit een gevaarlijke tegenstander van de democratie (zoals wij die kennen) is.

Het is tijd om afstand te nemen van het gevaarlijke gedachtegoed van de Antifa!