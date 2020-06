De boekenverbrandingen zijn begonnen: geen Mark Twain meer. Baudet: ‘Een gruwel!’

Ze hebben er een paar weken over gedaan, maar dan heb je ook wat. De boekenverbrandingen zijn officieel begonnen. De twee eerste prominente slachtoffers? Harper Lee en Mark Twain. Thierry Baudet vindt het terecht afschuwelijk. “Een gruwel voor vrije geesten,” noemt hij het bannen van boeken.

In de Amerikaanse staat Minnesota hebben ze besloten om boeken van auteurs Harper Lee en Mark Twain van school-leeslijsten te halen. De reden? Er worden ‘raciale termen’ in gebruikt die sommige mensen, mogelijkerwijs kunnen beledigen.

Het gaat dan dus om To Kill a Mockinbird en The Adventures of Huckleberry Finn (De avonturen van Huckleberry Finn) Twee boeken die al jaren en jaren deel uitmaken van de rijke Amerikaanse literaire geschiedenis — en zelfs van die van andere landen. Ik bedoel maar: welke Nederlander is niet opgegroeid met Tom Sawyer en Huckleberry Finn?

To Kill a Mockingbird (in het Nederlands: Spaar de Spotvogel) won een Pulitzer-prijs. Het onderwerp van het boek? Aantonen hoe verschrikkelijk rassendiscriminatie in het zuiden van Amerika was (het boek verscheen voor het eerst in 1961). Het is dus anti-discriminatie.

Maar dat is tegenwoordig niet meer goed genoeg. Oh nee. Boeken moeten niet alleen tegen discriminatie zijn, ze moeten ook nog eens vrij zijn van termen die mensen mogelijkerwijs als “beledigend” kunnen ervaren. Ja, ook als die termen a) gebruikt worden om aan te tonen hoe racisme werkt en b) in die tijden nou eenmaal veelvuldig gebruikt werden, wat lezers natuurlijk een beter beeld geeft van de tijd waarin het verhaal speelde.

Het bannen van boeken is werkelijk levensgevaarlijk. Deze BLM-gekken willen de Westerse geschiedenis werkelijk op alle mogelijke manieren uitwissen. Het is ronduit fascistisch. En doodeng.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet haalt op Twitter dan ook fel uit naar dit soort “anti-renaissancistisch puritanisme.” Het begint, stelt hij, “Savonaroleske trekken te vertonen.” Daarbij verwijst hij naar Dominicaan Girolamo Savonarola die in de 15e eeuw als heerser over de Florentijnse Republiek boekenverbrandingen hield en helemaal losging op alles en iedereen dat volgens hem niet streng genoeg in de leer was. “Een gruwel voor vrije geesten,” concludeert Baudet terecht.

Dit anti-renaissancistisch puritanisme begint Savonaroleske trekken te vertonen. Een gruwel voor vrije geesten. #StopdeBeeldenstorm https://t.co/j8iAEV2Iey — Thierry Baudet (@thierrybaudet) June 20, 2020