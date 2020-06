De impact van COVID-19 op executive search bureaus

Een digitale transformatie

Covid-19 zet de wereld op zijn kop. De samenleving verandert en de mens past zich aan. Op sociaal gebied, maar ook op maatschappelijk gebied.

De corona-pandemie zorgt ervoor dat veel mensen gedwongen zijn om hun manier van werken drastisch te veranderen. Hoewel veel bedrijven er in geslaagd zijn om hun werknemers op afstand te laten werken, heeft dit ook voor knelpunten gezorgd voor de sector die mensen aan het werk helpt. Zo is de impact van deze ziekte op het gebied van executive search bureaus enorm.

Bedrijven en ondernemingen besteden het vinden van goed personeel vaak uit. Executive search werft de perfecte kandidaat voor een functie of project. De recruitmentbranche zit midden in een digitale transformatie. De innovatieve technologie wordt door staffing- en recruitmentbureaus meer dan ooit omarmt om succes te hebben.

Voor Headhunter Nederland telt niet alleen ervaring. Het meegaan met de tijd, flexibel zijn en denken in oplossingen zijn ingrediënten die worden toegepast om de juiste kandidaat voor de juiste job te vinden.

Elektronische documentatie

De impact van Covid-19 zorgt ervoor dat er een versnelling zit in de manier van recruiten. Denk aan elektrische documentatie, het voeren van videogesprekken met kandidaten en het volledig automatiseren van wervingscampagnes.

Waar normaal gesproken altijd gewerkt wordt met paperassen, en persoonlijke afspraken op het bureau met kandidaten, wordt nu met man en macht gewerkt aan passende oplossingen. Werken met documentbeheer is een tool die efficiënt kan worden toegepast. Vaak gebruiken recruitmentbureaus verschillende systemen voor het bewaren van data als curriculum vitaes, sollicitatiegegevens van de kandidaten en het beheer van klanten en projecten. Elektronische documentatie is een van de processen die de zelfstandigheid en efficiëntie van recruiters versnellen. Dit is een omslag die nog wel enkele maanden in beslag neemt.

Videogesprekken voor een eerste en tweede sollicitatieronde worden tijdens de corona pandemie grootschalig toegepast. Hoewel je met telefoongesprekken een heel eind komt, zijn emoties en gedragingen met een videogesprek beter waar te nemen. Juist de non-verbale signalen zijn belangrijk voor recruiters om te zien of de kandidaat wel of niet geschikt is. De impact om kandidaten op basis van een videogesprek te selecteren is enorm.

Technologie

De recruitmentbranche en technologie bevinden zich op een omslagpunt. Het wordt voor hen die technologie niet integreren steeds moeilijker om te blijven excelleren en groeien. Het werken vanuit huis in plaats van op kantoor brengt voor recruiters ook grote veranderingen met zich mee. Omdat veel mensen thuiswerken, heeft de technologie tussen ICT en internet een enorme toevlucht genomen. Geautomatiseerde e-mails, sms- en what’s app-campagnes kunnnen makkelijk en snel worden opgezet. Automatisering en digitale transformatie zijn het hier en nu en bedrijven die hiervan profiteren maken zichzelf op voor succes op lange termijn.