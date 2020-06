De PVV wil antwoorden! Leger en marechausse moeten helpen schietgeweld in Almere tegen te gaan

De PVV in Almere wil dat er harde maatregelen worden genomen om de vele schietpartijen in de vinexstad te beteugelen. Daarbij zou D66-burgemeester Franc Weerwind volgens de PVV de hulp moeten inroepen van het leger en de marechaussee.

Gisteravond vond er in de vinexstad opnieuw een schietpartij plaats. Daarbij viel een zwaargewonde. Sinds begin april hebben er al acht schietpartijen plaatsgevonden in Almere. De lokale PVV-fractie eist nu dat D66-burgemeester actie onderneemt om ervoor te zorgen dat de geweldsuitbraak helemaal onbeheersbaar word.

De PVV denkt dat de enigecmanier is om het geweld nog een halt toe te roepen, de inzet van het leger en de marechaussee is. Die zouden de stad, die steeds vaker wordt gezien als afvoerputje van Amsterdam, weer in het gareel moeten krijgen.

Het is een triest verhaal, maar ooit was Almere een stad vol met toekomstmogelijkheden. Jarenlang zwak burgemeesterschap van Annemarie Jorritsma en haar opvolger Franc Weerwind hebben er simpelweg een zooitje van gemaakt. Of de stad nog valt te redden met de inzet van soldaten, valt dan ook nog te betwisten.