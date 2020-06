De waarheid over ons Verleden: wees gepast Trots

Gisteren was een speciale uitzending van het FVD Journaal. Presentator Thierry Baudet had twee gasten in de studio: Eva Vlaardingerbroek en Robert Lemm. Met hen sprak Baudet over de Nederlandse geschiedenis en probeerde hij de vraag te beantwoorden: Wat moeten we er nou eigenlijk mee doen?

Het is een bijzonder interessante uitzending. Met Lemm en later ook met Vlaardingerbroek kwam Baudet — en de kijkers met hem — tot de conclusie dat we ervoor moeten waken om de geschiedenis en historische personages te beoordelen en te veroordelen vanuit ons moderne perspectief. Je moet naar ze kijken vanuit het perspectief van de tijd waarin zij leefden.

