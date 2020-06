DEFAM en consumptief kredietadviseur NKC samen naar historisch lage rente

DEFAM verlaagt per 1 juli 2020 haar rente op diverse leningen. Hiermee biedt DEFAM straks de laagste vaste rente van de Nederlandse kredietverstrekkers. Een persoonlijke lening afsluiten tegen historisch lage rente is in verschillende situaties interessant. Goed nieuws voor consumenten die op zoek zijn naar een persoonlijke lening om hun auto te vervangen, een verbouwing in huis te kunnen bekostigen, enzovoorts. Uniek aan de renteopbouw bij DEFAM is de staffelkorting die geboden wordt, naarmate een groter bedrag geleend wordt.

Nieuwe opbouw van rentetarieven bij DEFAM

Door een staffelkorting aan te bieden, loont bij het DEFAM om soms net iets meer te lenen. Ter vergelijking: over een persoonlijke lening van 9.999 euro met een looptijd van 73 tot en met 120 maanden wordt een rente van 9,2% gerekend. Kies je voor een lening van 10.000 euro met dezelfde looptijd, dan ligt de rente op slechts 6,0%. Bij persoonlijke leningen met een looptijd van 73 tot en met 120 maanden ligt de minimale rente momenteel op 3,7%, bij een lening van 50.000 tot en met 75.000 euro. Dit is ook het maximum wat je in de vorm van een persoonlijke lening kunt lenen bij DEFAM.

Ook voor woningeigenaren aantrekkelijke rentes

Voor woningeigenaren ligt het rentepercentage op persoonlijke leningen nog lager. De rente varieert voor hen van 6,1% op een lening van 10.000 tot 15.000 euro (looptijd: 73 t/m 120 maanden) tot 4,0% op een lening van 50.000 tot en met 75.000 euro bij dezelfde looptijd. Naast de leningen voor woningeigenaren met een looptijd tot en met 120 maanden, worden ook leningen met een langere looptijd aangeboden. Handig, wanneer je de lening aflost naast een hypotheek. Bij een bedrag van 50.000 tot en met 75.000 euro wordt bij een looptijd van 121 tot en met 180 maanden een rente berekend van 4,4%.

Concurrentie aangaan en goedkoop lenen mogelijk maken

Met een rentepercentage van slechts 3,7% is een DEFAM lening oversluiten aantrekkelijker dan dat dit in de afgelopen jaren geweest is. DEFAM gaat met dit rentepercentage de concurrentie aan en is op dit moment zelfs de goedkoopste aanbieder van persoonlijke leningen. De geldmarkt is ondanks de corona crisis gezond, wat het mogelijk maakt om een lage rente te bieden. Daarbij neemt het consumentenvertrouwen langzaamaan weer toe, wat resulteert in de aankoop van nieuwe auto’s, investeringen in verbouwingen, enzovoorts. Op de website van DEFAM valt meer te lezen over de aanstaande renteverlaging bij deze kredietverstrekker.