Dictatoriale coronawet van alle kanten afgeschoten! Nederland zou veranderen in politiestaat

Minister De Jonge moet zijn teksten razendsnel aanpassen om de Tijdelijke Wet Maatregelen covid-19, ook wel de ‘coronawet’ genoemd, alsnog op 1 juli van kracht te laten worden. Zoals het er nu uitziet lijkt het wel een wet uit Chinese koker! Moet je kijken wat er allemaal instaat!



De tijdelijke noodverordeningen van afgelopen maanden, die in het leven zijn geroepen om de corona-uitbraak te bestrijden, moeten wat betreft het kabinet in wetten worden gegoten. Hiermee zou men in de toekomst betere juridische onderbouwing creëren voor toekomstige maatregelen. Maar…

“In de wet staat bijvoorbeeld dat het verboden is om op straat geen veilige afstand tot anderen te houden (de 1,5 meter staat er niet letterlijk in), dat het verboden is om op bepaalde openbare plekken te zijn, dat het verboden is een evenement te organiseren, dat het kabinet hygiënemaatregelen verplicht kan stellen en dat het kabinet bepaalde beroepsuitoefeningen mag verbieden. Ook kan het kabinet met de wet nieuwe ministeriële regelingen uitvaardigen.”

Hiermee zou de overheid praktisch vrij spel krijgen in het geval van vermeend gevaar. In het geval van een tweede coronagolf snap ik het, maar wat dat betreft gaat het nu ook goed (genoeg), dus dat gaat al niet echt op. Het kabinet zou ineens hele gemeentebesturen en de Tweede Kamer buitenspel kunnen zetten! En of iets goed, fout, proportioneel of excessief is gedurende die maatregelen, dat bepalen zij op dat moment ook helemaal zelf.

Dus ja, niet zo gek dat dit voorstel is afgeschoten. Maar ik maak me nog meer zorgen over iedereen die aan die tekst mee heeft gewerkt en dit durfden in te dienen. Zouden Wilders of Baudet eens moeten voorstellen, dan stond Nederland allang in brand!