Doodeng! Nu.nl censureert erop los: alle meningen die niet pro-BLM zijn worden WEGGEHAALD

Nu.nl is een privébedrijf. De eigenaren en redacteuren kunnen dus doen en laten wat ze willen. Maar wij van rechts mogen dan wél commentaar leveren op wat ze doen — en duidelijk maken dat ze keihard liegen als ze zichzelf een neutrale, objectieve nieuwsdienst noemen.

Nu.nl heeft vandaag een artikel gepubliceerd waarin uitgelegd wordt dat er vanaf heden flink gecensureerd gaat worden bij artikelen en reacties over Black Lives Matter en racisme in het algemeen. De nepnieuws-website zet vol in op BLM- en ANTIFA-propaganda. Een ieder die daar tegen in gaat is niet langer welkom.

Eerst stelt Nu.nl dat er mensen zijn die roepen dat er meer blanke Amerikanen gedood worden door de politie dan zwarte Amerikanen. Dat moge dan wel waar zijn, zegt Nu.nl, maar dat is logisch. “Volgens de American Census Bureau (het Amerikaanse CBS) is 72,7 procent van de Amerikanen wit, en slechts 12,7 procent zwart.” Dus ja.

En dan zijn we er nog niet. “Om een eerlijke vergelijking te maken, is het dan ook belangrijk om de cijfers van politiegeweld tegen de bevolking af te zetten. Zo blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Centers of Disease Control and Prevention dat zwarte mensen relatief twee keer zo vaak worden gearresteerd als witte mensen,” aldus Nu.nl dat huilt dat het bij gewelddadige misdaden zelfs 3,6 keer zo vaak is.

Door alleen naar de totaalcijfers te kijken zonder te kijken naar de relatieve cijfers kan er dus een vertekend beeld ontstaan. Daarom zullen wij reacties die misleidend zijn filteren.

Maar wacht eens even. Er worden meer zwarte daders gearresteerd… omdat er relatief meer zwarte daders zijn. Het is helemaal niet relevant in dit opzicht dat zwarten maar 13% (of daaromtrent) uitmaken van de bevolking. Het gaat erom wat hun aandeel in de criminaliteitscijfers is. En die is, helaas, veel groter dan je zou denken als je naar de bevolkingsstatistieken kijkt. Daarom worden er relatief meer zwarte misdadigers opgepakt.

Kijk maar naar deze informatie uit 2016. En kijk goed naar de cijfers, he. Want in absolute aantallen worden er wel degelijk meer blanken opgepakt. Alleen relatief zijn het er minder… wat natuurlijk komt doordat er relatief meer zwarte daders zijn. Of, anders verwoordt: omdat er

En hier zijn de cijfers uit 2018. Wat je ziet is dat in absolute aantallen er voor elk belangrijk misdrijf meer blanken zijn opgepakt, behalve voor moord, overvallen, en illegaal gokken. Dit komt doordat — niet schrikken — er nu eenmaal niet alleen relatief, maar ook absoluut meer moorden, overvallen en aan illegaal gokken verbonden misdaden gepleegd worden door zwarte daders.

Dat mag je dus niet zeggen van Nu.nl. Feiten en cijfers doen er niet meer toe. Als er meer zwarten (relatief of absoluut, daar goochelen ze ook flink wat mee) gearresteerd worden is dat per definitie racisme. Punt.

En de gestoorde linkse nepjournalisten waren nog niet klaar. Oh nee. Ze gaan vanaf nu ook alle opmerkingen weghalen over “All Lives Matter.” Want:

Natuurlijk doen alle levens ertoe, maar toch dekt die term niet de lading volgens BLM-activisten… Hoewel ‘All Lives Matter’ dus niet per se kwetsend bedoeld hoeft te zijn, merken we dat het wel vaak de discussie op NUjij ontspoort en het racismeprobleem bagatelliseert. Daarom worden deze reacties voortaan verwijderd.

Dit is absoluut geschift. All Lives Matter mag niet omdat linksextremistische, zwart-racistische mafketels die term niet leuk vinden. Zij bepalen wat er gezegd mag worden.

Nu.nl gaat dus helemaal mee in de BLM-propaganda.

En dan, tenslotte: reacties waarin gerept wordt over het strafblad van George Floyd — die overigens ook stijf stond van de drugs toen hij gearresteerd werd, en zich verzette tegen zijn aanhouding — zijn óók niet welkom.

Het klopt dus dat Floyd een strafblad had, en dat mag worden aangekaart op NUjij, maar dan moet het wel relevant zijn in de discussie. George Floyd is niet een boegbeeld van Black Lives Matter geworden vanwege zijn leven, maar vanwege zijn dood. Reacties waarin de dood van Floyd wordt goedgepraat vanwege zijn strafblad zien wij als kwetsend, en worden dus niet geplaatst.

Nogmaals, Nu.nl en NUjij mogen doen en laten wat ze willen. Maar dan moeten ze wél ophouden met zichzelf te presenteren als een objectieve, neutrale nieuwswebsite. Want deze censuur bewijst dat het honderd procent een BLM-website is; een website van, voor en door gestoorde linkse activisten.

De censuur rukt verder op. Mensen, we moeten nu echt in actie gaan komen! Dit laten we toch niet gebeuren!? STEUN ONZE BEWEGING! #saneerdeNPO. Bescherm het vrije internet. Word lid van #FVD! https://t.co/LEsCQqv6TZ pic.twitter.com/X7wBuPLLpc — Thierry Baudet (@thierrybaudet) June 13, 2020