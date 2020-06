Duizenden mensen aanwezig tijdens anti-racisme demonstratie in de Bijlmer. ‘Gejuich over het ‘trappen van zwarte Piet”

De organisatiekracht van BIJ1 en haar buitenparlementaire zusters is indrukwekkend; duizenden mensen zijn bijeen gekomen om te demonstreren tegen ‘institutioneel racisme’. De politie is ook massaal uitgerukt om eventueel in te grijpen mocht dit nodig. In tijden dat er niks te beleven valt, zijn er flink wat mensen vertier komen zoeken bij de demonstratie in de Bijlmer.

Gejuich als de akwasi-quote over het 'trappen van zwarte Piet wordt aangehaald. Kick out zwarte Piet steunt hem. Doel is om zwarte Piet 'er uit te trappen' — Daniel van Dam (@dvndm) June 10, 2020

Qua timing kon de demonstratie niet beter. Halsema ligt onder vuur in de gemeenteraad, en via de demonstratie proberen de demonstranten indirect toch hun sympathie te uiten voor burgemeester Halsema.

Duizenden demonstranten op de #anti-racisme demonstratie in de #Bijmer. Er zijn toespraken. Applaus. Spandoeken. Alle mogelijke kleuren zijn aanwezig. pic.twitter.com/yT3ZFKbFRu — Silvia Brens (@SilviaBrens) June 10, 2020

Het is bijzonder om te zien hoe effectief het kan zijn als je de Amerikaanse politiek en haar problemen naar Nederland importeert. Voeg er wat klaagzangen over ‘institutioneel racisme’ aan toe, en ineens beginnen alle roomblanke studenten in Nederland te treuren in zelfhaat vanwege hun ‘wit privilege’.

Iedereen knielt met vuist in de lucht. Indrukwekkend. #BlackLivesMatterNL pic.twitter.com/XSKkHNcv6k — Chris is erbij (@ChrisIsErbij) June 10, 2020

De een noemt het indrukwekkend, de ander vindt dit een klassiek gevalletje symboolpolitiek. Ook dit soort ‘steunacties’ zijn niet nieuw, maar rechtstreeks overgenomen uit Amerika. Allemaal heel nobel om je medeleven te uiten, maar dit soort ‘Black Panther Party signs’ moeten we niet importeren naar Nederland.

De politiek is oprecht hard bezig met het aanpakken van discriminerende factoren in de samenleving. Dat belastingdienst een algoritme had gemaakt om mensen met een dubbele nationaliteit eerder te onderzoeken is natuurlijk vreselijk, en dit soort discriminatie dient hard te worden aangepakt, maar dit is geen ‘institutioneel racisme’. Het was een bevooroordeelde mening van enkele belastingdienst-pipo’s die meende dat mensen met een dubbele nationaliteit – en dus niet op basis van ‘kleur’ of ‘ras’ – eerder aan het frauderen zijn.