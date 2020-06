Eddy Terstall: De superrijken stoken de blanke en zwarte arbeidersklassen bewust tegen elkaar op

Eddy Terstall is een Nederlandse filmregisseur én behoorlijk actief op Twitter. Daar spreekt hij zich continu uit over een veelvoud aan onderwerpen. Hoewel hij van oudsher PvdA’er is, en dus alles behalve rechts, heeft hij vooral een hekel aan Deugen-omdat-het-kan. Hij is dan ook één van de grondleggers van Nieuw Links.

Vandaag maakt Eddy duidelijk dat hij het spel van de elites — het mediakartel en het partijkartel of de “superrijken” zoals hij ze noemt — probleemloos doorziet. Want zie hier wat hij op Twitter heeft gegooid:

Hoi superrijken. Lukt het nog een beetje om de blanke arbeidersklasse en de arbeidersklasse van kleur tegen elkaar op te stoken of gaan ze straks alsnog betere arbeidsvoorwaarden eisen en hogere lonen. — Eddy Terstall (@eddy_terstall) June 25, 2020

“Hoi superrijken,” aldus Terstall. “Lukt het nog een beetje om de blanke arbeidersklasse en de arbeidersklasse van kleur tegen elkaar op te stoken of gaan ze straks alsnog betere arbeidsvoorwaarden eisen en hogere lonen?”

In een latere tweet geeft hij aan er niet 100 procent van overtuigd te zijn dat het allemaal bewust gedaan wordt op deze manier door de 1 procent. Het kan, schrijft hij, best zo zijn — waarschijnlijk zelfs, in zijn denken — dat het er gewoon ingebakken zit bij die 1%. Van vader op zoon op zoon op zoon op zoon op zoon… etc. Dus eigenlijk: niet zo zeer een samenzwering als wel een cultuur.

Daar denk ik anders over — al was het maar omdat niet alle huidige 1 procenters ook uit 1 procent gezinnen komen. Ja, voor een flink deel geldt wél dat ze uit elitaire families komen, maar niet voor allemaal. Aangezien de nieuwen zich net zo gedragen als de ouden ben ik er niet van overtuigd dat het geen actief iets is. Sterker nog, ik neig naar de andere positie. Maar ja, dat mogen we natuurlijk niet opschrijven van diezelfde elites. Voor je het weet bannen ze je immers van sociale media.

Afijn. Eddy doorziet dus welk spel de 1 procenters in ons land spelen; hoe ze gewone mensen — het gewone volk — tegen elkaar uitspelen om zelfs de macht én het geld in handen te krijgen en te houden.

Volg mij op Twitter en Parler.