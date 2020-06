Eindelijk! 1 juni; dag van de versoepelingen

Men zat er al tijden op te wachten; 1 ‘juno’. Vanaf vandaag zal de samenleving weer langzaamaan gaan opstarten. Horecaondernemingen mogen open, de culturele sector gaat zijn deuren weer openen en het ov gaat de normale dienstregeling weer invoeren. Is Nederland er klaar voor?

Na maanden van financiële onzekerheden moet dit een prachtige dag zijn voor vele ondernemers. De horecabranche mag vanaf 12.00u haar deuren weer openen. Het is te hopen voor hen dat men de eerste weken niet de terrassen schuwt maar volop ervan gebruik gaat maken. Zij kunnen iedere omzet goed gebruiken.

Vanaf vandaag is het ook verplicht om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer. Wie dit niet doet riskeert een pittige boete, dus wees verstandig en koop die mondkapjes!

En eindelijk gaat de overheid testen, testen en nog eens testen. Het heeft veel te lang geduurd, maar de overheid heeft eindelijk massaal testkits ingeslagen. Dus iedereen die zich wil laten testen, kan nu veel makkelijker in aanmerking komen voor een test!

1 juni; de dag waarop veel mensen zaten te wachten is dan eindelijk gekomen. Het is goed om te zien dat de versoepelingen doorzetten. Echter komen hier wel weer meer verantwoordelijkheden bij kijken. Want men moet gaan uitkijken dat ze niet te laks worden. Denk aan je hygiëne, en probeer toch een beetje afstand van elkaar te houden.