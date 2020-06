Energieprijs daalt fors: overstappers in NL op hoogtepunt

De energieprijzen zijn momenteel historisch laag. Door een samenloop van omstandigheden zijn de kosten voor energie zodanig gedaald, dat het meer dan ooit lonend is om over te stappen van energieleverancier. Dat klinkt misschien wat vreemd. Immers, waarom zou je overstappen, als de tarieven toch al dalen? Dat heeft te maken met de vertraging die veelal gehanteerd wordt bij het aanpassen van de tarieven. Voor klanten die een contract hebben afgesloten met een variabel tarief, wordt namelijk gewoonlijk twee keer per jaar een prijscorrectie doorgevoerd. En sinds de laatste aanpassing is het tarief alweer een stuk gedaald.

Direct het juiste tarief

Laten we voor het gemak even uitgaan van de situatie in het eerste halfjaar van 2020. De extreem zachte winter heeft gezorgd voor veel minder vraag naar energie en als de vraag daalt, daalt ook de waarde. Maar de daling van de tarieven houdt ook verband met de handelsoorlog tussen de olieproducerende landen. Een derde factor, die de tarieven nog eens flink drukte, was de coronacrisis. Ook die heeft namelijk een fors dalende vraag veroorzaakt. Stel dat een klant in april 2020 besloot om over te stappen naar een andere leverancier. Deze klant betaalde vanaf dat moment direct het lagere tarief. Voor de klant die niet overstapt, geldt dat pas per op 1 juli 2020, bij de volgende tariefcorrectie, het lagere tarief ingaat. Dat betekent dus in feite drie maanden lang een te hoog tarief betalen.

Redenen om over te stappen

Niet alleen het tarief kan voor consumenten een aanleiding zijn om over te stappen van energieleverancier. Soms spelen ook andere zaken een rol, zoals:

Slechte ervaringen met de klantenservice

Een verhuizing

Niet eens met de contractvoorwaarden

Meer vrijheid in boetevrij opzeggen

Die boeteclausule is overigens nog wel een belangrijk aandachtspunt. Vaak denken mensen te besparen op kosten door over te stappen, maar ze houden dan niet voldoende rekening met de einddatum van het lopende contract. Wanneer je vroegtijdig een contract beëindigt, is de leverancier in veel gevallen gerechtigd om een boete op te leggen. Die kan oplopen tot maximaal 250 euro. Bij een doorsnee energieverbruik zullen de voordelen van het overstappen dan niet opwegen tegen de hoogte van de boete. Bekijk dus altijd goed welke contractuele verplichtingen je hebt ten aanzien van je huidige aanbieder en voorkom onnodige uitgaven. Het leven is tenslotte al duur genoeg!