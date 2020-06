Europese Unie publiceert lijst met veilige landen: Chinezen zijn welkom, Amerikanen niet!

De Europese Unie komt weer met een geweldig idee: een lijst met veilige niet-lidstaten waarvan de burgers deze kant weer uit mogen. Amerikanen en Turken zijn niet welkom maar Chinezen en Marokkanen wel. Hoe krijgen ze het toch telkens weer voor elkaar…

Het gaat om veertien landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië, Uruguay en Zuid-Korea en China. Die laatste staat wel op de lijst, maar van dat land is het nog niet duidelijk of het reizigers uit de EU wil toelaten. Iets zegt me dat ze dat in Brussel niet zo erg vinden voor nu.

Maar Amerikanen worden dus wel geweigerd, want daar krijgen ze de epidemie maar niet onder controle, zo lijkt het. Het vele testen geeft daar niet alleen een beter beeld, maar ook een beter beeld op hoe het daar helemaal niet goed gaat.

Kennelijk zet niemand verder vraagtekens bij de cijfers van de Chinezen, die nog altijd op de 83.000 besmettingen is blijven steken en daarmee op plek 22 van zwaarst getroffen landen staat. Tussen Zweden (67.667) en Colombia (95.043). Als land waar het allemaal begon en waar men meer dan een maand lang deed alsof er niets aan de hand was. Waar men laatst nog opnieuw (in Peking) op slot ging vanwege grofweg 50 nieuwe gevallen. Dát land mag haar burgers gewoon weer deze kant op sturen.

Zó achterlijk zijn ze bij de Europese Unie hopelijk niet. Maar dan gaat het ze gewoon om geld vanwege de economische crisis die ons boven het hoofd hangt.