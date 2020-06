Faal! NOS jeugdjournaal: ‘Sergio Dest was aanwezig om over racisme te praten’. Sergio Dest: ‘Ik sprak helemaal niet over racisme’

Het NOS jeugdjournaal heeft even een flinke blunder gemaakt. In een nieuwsbericht op Instagram meldde het jeugdjournaal dat voetballer Sergio Dest op een school sprak over racisme. Echter bleek dit helemaal niet te kloppen. Dest gaf zelf aan dat hij daar was om kinderen te motiveren en inspireren om succesvol te zijn in het leven. Het jeugdjournaal heeft toch maar snel het bericht aangepast.



