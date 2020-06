Farid Azarkan en Tunahan Kuzu stoken lekker: maken selfie met “toekomstige CDA-leider” Martijn van Helvert

De strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA leek er eentje te worden tussen twee mensen: Mona Keijzer en Hugo de Jonge. Mona zou zichzelf neerzetten als rechtse houwdegen die best wil samenwerken met Forum voor Democratie, terwijl De Jonge zeg maar ‘de kabinetskandidaat’ was. CDA-leden mogen dan bepalen welke van de twee stromingen ze het meest zien zitten.

Maar toen gooide een ander CDA-Kamerlid opeens roet in het eten. Martijn van Helvert meldde zich en liet weten ook een gooi naar het lijsttrekkerschap te doen. Oeps. Zo wordt alles opeens anders. Zeker ook om dat Van Helvert al heeft laten weten dat als hij partijleider wordt, hij minister Wopke Hoekstra naar voren schuift voor het premierschap als het CDA de grootste wordt bij de verkiezingen volgend jaar.

De heren van DENK vinden dit natuurlijk schitterend om te zien. Een beetje chaos bij een andere partij, wie geniet daar niet van? En dus gooide Farid Azarkan vanochtend deze tweet online:

“Zonet de toekomstige CDA leider Martijn van Helvert gefeliciteerd,” aldus Azarkan. “Met Tunahan Kuzu natuurlijk.”

Zeg wat je wilt over Azarkan en Kuzu, maar ze hebben wél humor — en ze begrijpen maar al te goed hoe het politieke spel gespeeld wordt. Even het vuurtje opstoken. Altijd leuk.

Overigens heeft de oprichter van de Nederlandse Leeuw, Rutger van den Noort, een theorie waarom Van Helvert besloten heeft zijn hoed in de ring te gooien. “Lekker slim (not!) van Martijn van Helvert,” schrijft hij op Twitter. “De conservatieve stemmen van het CDA gaan delen met Mona Keijzer zodat Hugo de Jonge de grootste wordt. Had dan Mona geholpen met haar campagne! Of doe je dit in opdracht van [het] partijbestuur?”

Lekker slim (not!) van @Martijncda : de conservatieve stemmen van het CDA gaan delen met @MonaKeijzer, zodat @hugodejonge de grootste wordt. Had dan Mona geholpen met haar campagne! Of doe je dit in opdracht van partijbestuur?https://t.co/uivvxv4GID — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) June 25, 2020

Volg mij op Twitter en Parler.