Fidan Ekiz kritisch naar huichelaar Genee: ‘Moet je meegaan met het sentiment van het vinden van een zondebok?’

Gisteren dacht Wilfred Genee even zijn straatje te kunnen schoonvegen bij Op1, echter had hij het niet getroffen met Op1-presentatrice Fidan Ekiz. Ekiz liet Genee niet zomaar zijn huichelende mening verkondigen. Zij wilden gewoon duidelijke antwoorden. Want waarom heeft Genee nu zijn kompanen zo in de steek gelaten?

Het was geen beste vertoning van Wilfred Genee gisteravond bij Op1. Bij ieder weerwoord veranderde van mening of probeerde hij zijn eerdere uitlatingen te relativeren. Met zo iemand kan je dus geen goed gesprek hebben. Daarom was Ekiz precies de goede dame om het gesprek te leiden. Zij wilden gewoon duidelijkheid. Want waarom ging Genee zo makkelijk mee met de waan van de dag?

Het mooie aan de aflevering van gisteren was de hypocrisie van veel mensen. Genee past perfect in het rijtje thuis van standaard deugmensen. Hij vindt namelijk ‘dat je in principe alles mag zeggen’ maar toch ook weer niet, want je moet ook rekening houden met mensen.

Dit is een vrij typische uitspraak, mensen die roepen dat ze voor complete vrijheid van meningsuiting zijn maar ondertussen ook vinden dat je dus niet altijd je mening mag verkondigen. Ergens gaat het compleet mis in hun redenering.

Waarom is @veronicainside meegegaan in het vinden van een zondebok en de verantwoording voor de uitspraken van Johan Derksen? @wilfredgenee: ‘Je kunt wel roepen dat alles gezegd mag worden en soms klopt dat, maar je moet ook rekening houden met het sentiment van het moment.’ #Op1 pic.twitter.com/i7NlGRVCk0 — Op1 (@op1npo) June 28, 2020

Wat zal er in de toekomst gebeuren met de drie heren van VI? Genee zijn imago is compleet door de wc gespoeld, en Derksen en Van der Gijp worden door een deel van de Nederlanders op handen gedragen. Wat zal Talpa gaan doen?