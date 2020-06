Fidan Ekiz walgt van Arie Boomsma: ‘Dat is pas NSB-gedrag’

Fidan Ekiz uitte haar mening over de kwestie rondom Johan Derksen, en haar mening was duidelijk: BN’ers die adverteerders benaderden vertonen NSB-gedrag. Ze vindt het bizar dat niemand het heeft over het naïefe kuddegedrag in deze kwestie. Een klein groepje schreeuwlelijken roept ‘racisme’ en ineens gedraagt iedereen zich als een stel ‘NSB’ers’ en verraadt elkander.

Zoals we al eerder schreven was het geen plezierige avond voor Wilfred Genee, want Fidan Ekiz – gesteund door een Jeroen Pauw die zichtbaar genoot – was on fire. Ze hekelt het feit dat bepaalde mensen ineens proberen te deugen om zo de verdenking van ‘racisme’ van zich af te werpen. Ondertussen leveren dit soort mensen hun eigen kompanen uit aan een stalinistisch tribunaal.

Dit is een bijzonder stukje bij OP1 ..dat een presentatrice haar hart laat spreken zegt wel heel veel over hoe ee in Nederland aan het doorslaan zijn ..! Respect voor @fidanekiz …💪👍👊 duidelijke boodschap pic.twitter.com/ImeltFk3m4 — Kaats (@BrowsenX) June 28, 2020

Het is goed dat Fidan Ekiz ook Genee voor het blok zet. Want waarom is zo gaan deugen? Hij had makkelijk tegen de eindredactie kunnen zeggen dat hij achter Derksen en Van der Gijp staat. Maar nee hoor, Genee wilde maar al te graag deugen om zijn ‘toekomst’ veilig te stellen – maar wie wil hem nu nog als presentator?

Het is terecht dat Fidan Ekiz de actie van Boomsma, die oproep tot een adverteerdersboycot van VI, bestempeld als ‘NSB-gedrag’. Het is ronduit smakeloos. Dat linkse deugers nu moord en brand schreeuwen is al even hilarisch. Zij zijn normaliter degene die iedereen met een andere mening direct bestempelen als ‘nazi’ of ‘fascist’.