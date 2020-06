FVD-senator Lennart van der Linden is er klaar mee: Zet een streep door het achterlijke gasverbod!

Overal om ons heen zetten overheden in op aardgas. Want, zeggen ze in Duitsland, België en een heel scala aan andere landen, aardgas is eigenlijk groene energie. Het is behoorlijk schoon en kan op grote schaal gebruikt worden. Win-win dus.

Helaas denkt de Nederlandse regering daar heel anders over. Om totaal onverklaarbare redenen wordt gas bij ons juist systematisch zwartgemaakt. Ja, ja, aardgas is kwaadaardig. We moeten af van het gas! Ook als dat tienduizenden euro’s per gezin kost!

Forum voor Democratie-senator Lennart van der Linden is daar helemaal klaar mee. In de Eerste Kamer legde hij gisteren uit dat het anders moet. Nederland moet juist áán het gas, net zoals bij onze buren.

Alleen in Nederland voert het kabinet een absurd #gasverbod in. Bij de buren wordt aardgas juist als groen gezien. Het verbod jaagt mensen op torenhoge kosten en is zinloos!#FVD-senator @lennartvdlinden stelt voor: zet een streep door dat gasverbod! ⤵️ https://t.co/O4uuULNMEg pic.twitter.com/dT09SbyMCY — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) June 3, 2020

“Deze plannen, noem het gerust waanideeën,” zei Van der Linden over het achterlijke kabinetsplan om ervoor te zorgen dat in 2050 niemand nog aardgas gebruikt, “om de gebouwde omgeving van het aardgas te koppelen kosten de belastingbetaler miljarden en dienen geen enkel nuttig doel. Het verbod op aardgas dat inmiddels is ingegaan voor nieuwe woningen zorgt op de toch al gespannen huizenmarkt voor nog hogere bouwkosten. De eerste proefballonetjes aardgasvrijewijken die dit kabinet heeft opgelaten voor zo’n 150 miljoen euro blijken één grote flop, zo rapporteerde de Rekenkamer twee weken geleden.”

En dat is niet alles, aldus Van der Linden. Het Sociaal Cultureel Planbureau liet eerder al weten dat er een “legitimatieprobleem” is voor het aardgasverbod, aldus de FVD’er. “Er is veel wantrouwen,” ging hij verder. “En terecht. Veel burgers voelen er werkelijk waar niets voor om op te draaien voor een gasverbod dat werkelijk nergens ter wereld bestaat zoals in Nederland. Sterker nog, net over de grens in Duitsland wordt subsidie verstrekt om over te stappen op aardgas.”

Ja, zo gestoord is het Nederlandse anti-aardgasbeleid écht. In Duitsland moedigt de overheid mensen actief aan om over te stappen op gas, ze krijgen er zelfs subsidie voor. Zoals Van der Linden het samenvat, “natural gas is daar gróén.” Maar in Nederland doen we net alsof aardgas het nieuwe olie is.

“Forum voor Democratie brengt het gezond verstand terug in deze discussie,” sloot Van der Linden af. “Dit onhaalbare en onbetaalbare beleid moet stóppen.”

Inderdaad.

Het slechte nieuws? Rutte en co. gaan dit beleid natuurlijk gewoon doorzetten. Niet omdat het zin heeft in verband met het milieu, maar omdat het ’t grote plan dient: het plan om de maatschappij en het systeem helemaal te ‘hermaken’ — op een manier zoals GroenLinks en andere radicaal-linkse gekken dat willen.