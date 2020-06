Geert Wilders over Kaag: “Geen Arafat-islam-terreur-lover als premier.”

Geert Wilders is vrij duidelijk over Sigrid Kaag als premier: ‘Nee!’. Wilders walgt van de gedachte dat we straks een pro-Palestijnse lijsttrekker bij D66 zien. Iemand die ‘terreur-knuffelaar’ Arafat als een voorbeeld beschouwt. Geert Wilders is begonnen met de aanval op Kaag, en dat terwijl ze nog niet eens de officiële lijsttrekker is, dat belooft wat!

Gisteravond laat begon de Twitter-tirade van Wilders, Kaag kan de volle laag van Wilders verwachten wanneer zij daadwerkelijk de lijsttrekker gaat worden van de kleine sociaal liberale partij.

Uiteraard kon Wilders het niet laten om een oud fragment boven water te halen. In een aflevering van Tegenlicht uit 2015 is namelijk te zien dat Sigrid Kaag een foto van haar gezin met Jasser Arafat heeft staan. Tussen 1969 en 1985 waren PLO-groepen, de organisatie van Arafat, verantwoordelijk voor bijna 4000 aanslagen, waarvan enkele honderden in het buitenland.

Niet bepaald een ‘voorbeeld’ te noemen, nee.

Arafat was een van de grootste terroristen van de vorige eeuw.@SigridKaag adoreerde hem. Dat alleen al maakt haar ongeschikt premier te worden. #kaag #ongeschikt #moslimterrorisme pic.twitter.com/IlbkwE6e2e — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 21, 2020

Het blijft bijzonder om te zien hoe Kaag gisteren haar kandidatuur bekend maakte. Ze had aan diverse media een ‘exclusief’ interview gegeven, en al deze interviews werden rond dezelfde tijd gepubliceerd. Een fantastische D66-pr stunt natuurlijk, want het ging de hele avond over haar.

Ook blijft het opmerkelijk dat ze van mening is dat D66 in staat zal zijn een premier te leveren. In alle peilingen staat D66 er niet bepaald goed voor.