Hang de vlag maar uit! Vanaf 1 juli mogen er weer evenementen plaatsvinden!

Zojuist kreeg Nederland bij de persconferentie te horen we vanaf 1 juli weer meer vrijheden terugkrijgen dan gedacht. Sportscholen mogen zoals verwacht de deuren weer openen, en ook contactsporten mogen weer doorgaan. Uiteraard benadrukt Rutte het belang van de anderhalvemetersamenleving en de verantwoordelijkheid die de Nederlander krijgt met de versoepelingen, want het virus is natuurlijk nog niet verdwenen.

Er zijn echter een paar rare beslissingen genomen. Contactsporten (zoals judo of boksen) mogen gelukkig weer van start, echter moeten supporters bij voetbalwedstrijden wel de anderhalve meter afstand van elkaar houden. Snapt u het nog?

Voor de rest ‘beloonde’ Rutte ons met een paar aangename verrassingen: we mogen weer evenementen houden, kermissen bezoeken en buurtfeestjes houden. Uiteraard onder strenge regelgeving, maar dit is toch eerder dan men had verwacht.

Scholen gaan ook weer normaal open en het openbaar vervoer gaat ook weer op de schop. Men mag nu weer volop reizen, het advies ‘alleen noodzakelijk reizen’ komt te vervallen. Alle zitplaatsen in een trein of bus zullen weer beschikbaar zijn, maar de mondkapjes blijven nog wel even. Er is nog steeds geen einddatum voor de mondkapjes ingesteld.

Zo lijkt Nederland toch nog een ‘normale’ zomer tegemoet te gaan. Uiteraard blijven we nog een tijdje leven in de anderhalvemetersamenleving, maar we kunnen wel weer steeds meer genieten van het normale leven.