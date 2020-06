Hè hè, dat werd tijd! Regering zet soort van muizenstapjes op weg naar afschaffing zwendelenergie biomassa

We gaan eindelijk toe naar een biomassavrij Nederland. Nadat een bonte politieke coalitie – van Forum voor Democratie tot GroenLinks – zich al afzette van het verbranden van bomen als zogenaamde “duurzame energiebron”, is nu eindelijk ook het kabinet zo ver. Coalitie-Kamerleden dienden gisteren een motie om de energievorm af te bouwen.

“Vrijwel iedereen is klaar met biomassa, behalve het kabinet,” kopte RTL Nieuws nog anderhalve week geleden. Biomassa is het verwerken van hout tot kleine pellets, en die dan opstoken om energie op te wekken: hele Baltische oerbossen verdwenen er al in de onverbiddelijke ovens van het kabinet. Maar hoera: het gaat eindelijk een soort van afgebouwd worden, zo kunnen we opmaken uit een motie van VVD, CDA, D66, en ChristenUnie in de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Matthijs Sienot nam het initiatief tot een aantal maatregelen om biomassa uit te faseren:

“We stoppen zo snel mogelijk met subsidie op nieuwe biomassacentrales. Want biomassa verbranden is niet de toekomst. We investeren wel in schone energie. Stoppen met subsidie biomassa

Dit kabinet komt met een snel afbouwpad

Per direct moratorium op kleine biomassacentrales”

Maar op korte termijn blijft het dus wel nodig, vindt het kwartet coalitie-Kamerleden en ook minister Wiebes, die het verbranden van bomen een “tussenoplossing” vindt.

De verder brandschone energiebron kernenergie komt er in ieder geval niet in. Motie-indiener Sienot wijst het resoluut van de hand. Kerncentrales? “Nee inderdaad, niet nodig. Duurt te lang en is te duur. We vragen er in elke expert sessie naar, steevast krijgen we dat antwoord.”

En door die ideologische standvastigheid van de D66’er en zijn politieke maatjes zitten we voorlopig dus nog wel vast aan die “tussenoplossing” biomassa. Fijn zeg…